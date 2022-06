Zmáčkl kliku a ozvala se ohlušující rána. Policie popisovala soudu past v bytě

„Levou rukou jsem chytil kliku, prudce jsem trhnul k sobě a v ten moment se ozvala ohlušující rána. Udělal jsem dva nebo tři kroky zpátky. Viděl jsem kolegu, jak klečí na zemi. Ptal jsem se ho i dalších kolegů, jestli jsou v pořádku. Řekli, že ano. Všichni jsme se vzpamatovali a museli jsme doprohlédnout byt. Zbývala tato poslední místnost. S kolegou jsme nahlédli dovnitř a zjistili jsme, že je prázdná,“ vypověděl policista Jiří N. Nástražný systém se podle něj nacházel na vnitřní straně dveří.

Jeho parťák, Roman S., skončil kvůli dočasnému poškození sluchu v nemocnici. „Při otevírání dveří jsem spatřil dráty, stihl jsem zareagovat, otočil jsem se a pak došlo k ohlušující ráně. S uchem jsem marodil osm dní,“ uvedl.

V té době už policisté pátrali po Jiřím Dvořákovi zhruba 20 hodin. Den předtím, v pátek 25. června, podle obžaloby přijel maskovaný na kole před podnik Aero Vodochody v Odolené Vodě a kolem třetí hodiny odpolední tam zaútočil koncentrovanou kyselinou sírovou na bývalou kolegyni, s níž měl podle svých dřívějších slov „nevyřízené účty“.

Žena Dvořáka poznala a dala se na útěk. Útočník na ni vychrstl z termohrnku kyselinu a vážně ji poleptal zhruba na třech procentech těla. Pak nasedl opět na kolo a odjel.

Msta za příkoří

Jedním z míst, kde policisté Dvořáka hledali, byl zmíněný byt v ulici U libeňského pivovaru v Praze 8. Muž ho měl pronajatý od prosince 2017. Když mu chtěla bytná v roce 2019 zvýšit nájem, Dvořák to odmítl a ženě údajně vzkázal, ať se nesnaží do bytu dostat, že ji tam nepustí a že se nevystěhuje. Následně přestal nájem platit.

Na výzvu k vystěhování nereagoval. Od ženy naopak chtěl, ať mu vrátí zhruba čtvrt milionu korun, tedy nájemné, které do té doby zaplatil. V květnu 2021 vyhověly soudy žalobě na vyklizení bytu s tím, že se Dvořák musí do 15 dnů vystěhovat. Krátce na to měl jiný soud rozhodovat o tom, zda Dvořákovi přemění dříve uloženou desetiměsíční podmínku za pomluvu a vydírání na nepodmíněný trest.

Muži se začal hroutit svět a podle spisu se v té době rozhodl, že se – dokud je ještě na svobodě – pomstí těm, kteří mu komplikují život a působí příkoří.

Bývalou kolegyni z Aero Vodochody, na niž loni v červnu zaútočil kyselinou, vinil ze ztráty práce. Žena už dříve uvedla, že se do ní Dvořák zakoukal, jenže ona jeho city neopětovala. Když ho odmítla, začal ji prý pronásledovat. Vedení společnosti pak Dvořákovi coby problematickému pracovníkovi neprodloužilo smlouvu. Muž poté začal firmu, její šéfy a také kolegyni nevybíravě pomlouvat na internetu. Za to pak dostal u soudu podmínku.

Psal mi dopisy, abych mu do vězení poslal nějaké věci. Odmítl jsem. Nelíbí se mi, co udělal, říká Dvořákův známý:

Nástraha na bytnou

Byt v pražské Libni, z něhož se musel rozhodnutím soudu vystěhovat, Dvořák podle obžaloby zcela zničil. „Zdemoloval nábytek, navrtal do něj různé díry, rozbil jeho části neznámým tvrdým předmětem, rozbil skleněné výplně dveří a ulámal kliky od dveří, poškodil věci, sloužící k běžnému obývání včetně lustrů, na zdi a na vstupní dveře do bytu načmáral znak nacistické svastiky, dále zdi postříkal neznámou tekutinou a potřísnil větším množstvím rozbitých syrových vajec, zdemoloval kuchyňskou linku, všechno běžné zařízení bytu rozházel a poničil,“ popsala státní zástupkyně.

Na bytnou pak podle obžaloby nastražil v komoře střelné zařízení tak, aby ženu vysokou 158 centimetrů (tolik dotyčná měřila) zasáhly broky do hlavy a krku. „Ze způsobu konstrukce nástražného střelného zařízení, jeho umístění a okolností na místě činu jednoznačně vyplývá, že chtěl tímto způsobem poškozenou Renatu K. usmrtit,“ je přesvědčená žalobkyně.

Kolik jmen měl Jiří Dvořák na svém „seznamu msty“, není veřejně známo. Před tím, než ho loni 29. června dopadla policie, stačil podle obžaloby ještě přijít na Úřad práce v Bělehradské ulici a zastřelit zaměstnankyni, která mu v roce 2016 nepřiznala podporu v nezaměstnanosti a následně ho vyřadila ze seznamu zájemců o zaměstnání. Do budovy se dostal podle vyšetřování lstí. Vrátnému údajně řekl, že se s ženou zná a že ji přišel překvapit. Úřednici pak v její kanceláři střelil do břicha a odešel.

Dvořák opakovaně odmítl vypovídat. V pondělí u soudu prohlásil, že je nevinný. Předsedovi senátu Kamilu Kydalkovi také řekl, že se nebude „zúčastňovat parodie na spravedlivý proces“, protože soud podle něho „drze pohrdá zákony“.

Dvořákovi například vadí, že nebyla předvolána jako svědkyně poleptaná pracovnice Aero Vodochody. Je možné, že žena kvůli psychickému stavu k soudu vůbec nepřijde a soudce její výpověď přečte. Senát se rozhodne zřejmě po výslechu lékařky, která ženu vyšetřovala.

Výslechy znalců má soud naplánované na středu a ve čtvrtek by mohl vyhlásit rozsudek. Dvořák, který je stíhán pro vraždu, pokus vraždy, těžké ublížení na zdraví, poškození cizí věci a nedovolené ozbrojování, jednal podle obhájkyně pod vlivem několika tíživých okolností a nemusel být plně příčetný. Státní zástupkyně navrhuje muži v obžalobě nejpřísnější možný trest – doživotí.