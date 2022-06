V lágru mi přezdívali Štěně, vypadala jsem dětsky, říká poslední lidická žena

Lidice Důvodem pro vyhlazení Lidic nacisty se stala domnělá souvislost jednoho z místních občanů s atentátem na říšského protektora Reinharda Heydricha. Ve vesnici bylo 10. června 1942 zastřeleno 173 mužů. Pobyt v koncentračních táborech nepřežilo 57 lidických žen, další tři zemřely na pochodu smrti. V polském Chelmnu bylo plynem udušeno 82 lidických dětí. Po osvobození se do Lidic postupně vrátilo 143 žen a 17 dětí. Jaroslava Skleničková Narodila se 27. března 1926 v Lidicích Jaroslavovi a Anně Suchánkovým. V červnu 1942 byla jako čerstvě šestnáctiletá dívka z Lidic úředně uznána dospělou ženou a po likvidaci obce poslána se svou matkou, starší sestrou a dalšími lidickými ženami do koncentračního tábora Ravensbrück. Jejího otce nacisté popravili spolu s dalšími lidickými muži. Je autorkou dvou knih: Jako chlapce by mě zastřelili… a Vzpomínky mě stále tíží. Na besedách podává svědectví o svém dětství, Lidicích, pobytu v Ravensbrücku nebo účasti v pochodu smrti a životě po návratu do vlasti.