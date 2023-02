Piráti mají kanceláře na čtyři roky zdarma. Obešli radu, říká vedení Prahy 10

Server Blesk.cz uvedl, že krátce po komunálních volbách si Jana Komrsková v budově radnice opatřila nebytový prostor pro potřeby svého zastupitelského klubu. Jak ale sama tvrdí, nemělo se jednat jen o Piráty, o prostory ji mělo požádat také ANO a SPD.

Komrsková, která by se brzo měla stát náměstkyní primátora, si prý měla kanceláře přidělit skrze smlouvu o bezplatné výpůjčce na čtyři roky, po tuto dobu tedy uživatelé kanceláří nemusí platit nájem, energie či údržbu. Podle Blesku se vládnoucí koalici nelíbí, že prostory využívají bezplatně. Argumentují, že Komrsková obešla nejen radu městské části, ale především veřejnost.

K takovému postupu se uchýlila těsně před zvolením nové rady, jejíž součástí už Komrsková není. Vládnoucí zastupitelé ji proto podezřívají, že radu obešla. Komrsková to ale odmítá.

Běžná praxe

„Úvodem bych chtěla uvést na pravou míru, že se nejedná o bezplatné přidělení nebytových prostor, ale o zajištění prostor k vykonávání činnosti zastupitelských klubů, které si o tyto kanceláře oficiálně požádaly (tedy Piráti Praha 10, ANO 2011, SPD a NK). Tato praxe je zcela běžná na magistrátu, a to dokonce bez jakékoliv žádosti. Je to zcela automatické,“ řekla.

Komrsková Blesku vysvětlila, že na rozdíl od vládnoucích uvolněných zastupitelů, kteří mají každý svou kancelář, opoziční zastupitelé sdílí jednu kancelář až v osmi lidech.

„Je to v praxi stejné, jako přidělit zaměstnanci kancelář. Toto je nutný předpoklad pro řádný výkon funkce úředníka, stejně tak pro kvalitní výkon zastupitele,“ popsala Jana Komrsková Blesku.

Opozice podle ní prostory využívá pro svou přípravu na výbory, zastupitelstvo, komise, nebo také pro setkávání s veřejností, která se na ně obrací se svými problémy.

Podle současného starosty Prahy 10 Martina Valoviče (ODS) je ale problém v tom, že dohoda proběhla pouze ústně. „Jana Komrsková coby tehdejší zastupující starostka za Piráty uzavřela dle svých slov s městskou částí smlouvu o bezplatné výpůjčce nebytových prostor na čtyři roky. Tato smlouva přitom byla uzavřena ústně a paní Komrsková ji dle dostupných informací uzavřela sama se sebou (na jedné straně jako zastupující starostka, na druhé straně jako členka místní organizace Pirátské strany). Prostory navíc přikázala zrekonstruovat, energie i úklid po dobu čtyř let jí pak má hradit městská část,“ řekl Valovič Blesku.

Podobné nakládání s obecním majetkem podle něj musí schválit rada a záměr musí být vyvěšen na úřední desce. „Své jednání tak tajila jak před Radou, která jako jediná může podobnou smlouvu schválit, tak také před veřejností, která se o prostory mohla potenciálně ucházet, pokud by záměr visel na úřední desce,“ doplnil starosta Valovič.

Komrsková ale oponuje, že v době kdy se předání kanceláří vyřizovalo, současný starosta nic nenamítal, přitom podle ní byl tajemnicí včas informován.

Podle ní je zvláštní, že současná rada se odebráním prostor tak intenzivně a opakovaně zaobírá, když je budova ze značné části neobsazená, kanceláře nejsou zasíťovány, a tudíž je není možné plnohodnotně využívat.

Atypické rozhodnutí

Že postup Jany Komrskové byl přinejmenším nestandardní, potvrdila Blesku také tajemnice úřadu. Komrsková se totiž rozhodla v mezidobí, kdy už skončily volby, ale ještě před ustanovením zastupitelstva. Ve funkcích ještě dosluhovali ti z předchozího období.

„Bylo to rozhodnutí, které bylo svým způsobem atypické, protože to bylo rozhodnutí, které k něčemu zavazovalo městskou část na další volební období, ačkoliv to byl závazek člověka, který nevěděl, v jaké pozici v té době bude,“ sdělila Blesku tajemnice úřadu městské části Praha Jana Hatalová.