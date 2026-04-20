Dvě tramvajové linky nově spojí Dejvice s Modřany a Barrandov s Vršovicemi. Tramvaj číslo 20 jezdí z Dejvic přes Hradčanskou, Malostranskou, Újezd a Anděl po Dvoreckém mostě dál na Braník a Modřany.
Tramvaj číslo 21 vyráží ze Slivence přes Sídliště Barrandov a za Dvoreckým mostem odbočí doleva, na Podolskou vodárnu, Karlovo náměstí, I. P. Pavlova a dál do Vršovic na Kubánské náměstí.
Jinou trasu má po otevření Dvoreckého mostu dalších sedm tramvajových linek. Konkrétně 2, 4, 6, 7, 15 a 24. Nově jezdí linka 34 a dočasně skončila tramvaj číslo 14, která se vrátí po otevření tratě přes Václavské náměstí v roce 2027.
Jak jezdí tramvaj na lince číslo 2
Tramvaj 2, která měla dosud jenom jeden vagon a jezdila z Petřin do Braníka, nově míří do Nuslí a její konečná je na náměstí Bratří Synků. V pracovní dny dostane vagony dva, bude jezdit jako souprava. Její trasa se mění od zastávky Moráň na Karlově náměstí, nově míří k botanické zahradě, nikoliv na Výtoň.
Změny na lince číslo 4
Linka číslo 4 jezdila ze Slivence a Barrandov na Kubánské náměstí. Nově začíná v Radlicích u metra Radlická, na Andělu se napojí na stávající trasu přes Palackého most, Karlovo náměstí a do Vršovic. Skončí však už na Čechově náměstí.
Jak jezdí tramvaje 6 a 34
Trasa samotné linky 6 se nemění, jezdí z holešovického nádraží přes Výstaviště, náměstí Republiky, Masarykovo nádraží, Václavské a Karlovo náměstí na I. P. Pavlova a do Vršovic ke Slavii.
Změní se však její číslo, a to v zastávce Nádraží Holešovice. Odtud bude nově pokračovat jako linka 34 přes Dělnickou, Vltavskou a opět náměstí Republiky k Bílé labuti. Takže na zastávce Náměstí Republiky můžete potkat 6 i 34 a obě pojedou na Nádraží Holešovice.
Podle dopravního podniku má být 34 dočasná. “Nahrazuje v oblasti Holešovic dlouhou linku 14, jejíž propojení do linky 6 u Nádraží Holešovice způsobovalo velké nepravidelnosti vždy na druhé části obou spojených linek; kratší linka 34 zajistí pravidelnější provoz linek 6 i 34 v oblasti Holešovic a linky 6 ve směru na Kubánské náměstí,“ vysvětluje dopravní podnik.
Jak jezdí tramvaj na lince číslo 7
Sedmička jezdí místo z Radlic nově z Kotlářky v Košířích, kde nahrazuje linku 15. Na Andělu se napojuje na dosavadní trasu k Výtoni a do Nuslí.
Její trasa se však mění i na druhém konci. Až do začátku července se napojuje nová tramvajová trať na trase Želivského–Vinice, mezi Olšany a Strašnicemi je zavedena náhradní doprava.
Sedmička tak pokračuje ze Strašnic do Hostivaře a končí v Malešicích. Na svou trasu ze Strašnic přes Želivského na Palmovku do Libně a na Lehovec se vrátí 7. července 2026.
Jak jezdí tramvaj na lince číslo 15
Patnáctka jezdila z Kotlářky na Olšanské hřbitovy. Nově nahrazuje linku 20 na Barrandově. Startuje na sídlišti Barrandov, jede přes Lihovar kolem Dvoreckého mostu, přes Smíchovské nádraží a na Andělu se napojí na svou dosavadní trasu přes Újezd, Malostranskou, Čechův most, náměstí Republiky, Masarykovo a hlavní nádraží na Floru a Olšanské hřbitovy, kde končí. Z Kotlářky na Anděl místo ní jezdí tramvaj číslo 7.
Jak jezdí tramvaj na lince číslo 24
Linka číslo 24 spojuje Kobylisy s Karlínem, Novým Městem, Nuslemi a Vršovicemi. Kvůli chybějící „čtrnáctce“ se její trasa prodloužila přes Michli až na Spořilov. „Linka 24 bude nově v provozu celodenně a celotýdenně, v úseku ze Spořilova až na Bílou labuť plně nahradí provoz linky 14,“ vysvětlil dopravní podnik před otevřením Dvoreckého mostu.
|Linka
|Trasa
|2
|SÍDLIŠTĚ PETŘINY – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Karlovo náměstí – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – NÁMĚSTÍ BRATŘÍ SYNKŮ
|4
|RADLICKÁ – Anděl – Zborovská – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – ČECHOVO NÁMĚSTÍ
|6
|KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Nádraží Vršovice – Nuselské schody – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Dlouhá třída – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště (S) – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 34
|7
|KOTLÁŘKA – Anděl – Výtoň – Albertov – Divadlo Na Fidlovačce – Nádraží Vršovice – Kubánské náměstí – Strašnická – Solidarita – Strašnické divadlo – Depo Hostivař – Malešická továrna – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
Od 7. 7. 2026 návrat k trase Strašnická – Želivského – Biskupcova – Palmovka – Aréna Libeň jih – Nádraží Libeň – Hloubětín (B) – Sídliště Hloubětín – LEHOVEC
|14
|zrušena do otevření trati na Václavském náměstí (případně do ukončení rekonstrukce Seifertovy a Ječné ulice)
|15
|SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – Smíchovské nádraží – Anděl – Arbesovo náměstí – Újezd – Malostranská – Dlouhá třída – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží - Olšanské náměstí – Flora – OLŠANSKÉ HŘBITOVY
|20
|DĚDINA – Divoká Šárka – Bořislavka – Hradčanská – Malostranské náměstí – Újezd – Anděl – Smíchovské nádraží – Dvorce – Nádraží Braník – Modřanská škola – Poliklinika Modřany – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO
|21
|SLIVENEC – Sídliště Barrandov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň –Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Jana Masaryka – Vršovické náměstí – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
|24
|VOZOVNA KOBYLISY – Bulovka – Palmovka – Florenc – Václavské náměstí – Karlovo náměstí – Albertov – Náměstí Bratří Synků – Michelská – SPOŘILOV
|34
|BÍLÁ LABUŤ – Náměstí Republiky – Dlouhá třída – Vltavská – Dělnická – Ortenovo náměstí – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE a dále jako linka 6
Jak jezdí autobusy
Přes Dvorecký most jezdí denní autobusy 118, 124, 196, 197 a noční 901 a 914. Dopravní podnik očekává, že lidé z Pankráce, Krče, Michle a Podolí začnou více cestovat na Smíchov linkou 118 díky tomu, že se vyhne kolonám na Barrandovském mostě.
Spojení mezi Budějovickou a Smíchovem posiluje linka 124. „Ve špičkách tak v tomto směru pojede autobus každé 3–4 minuty, o víkendu pak každých 7–8 minut,“ slibuje dopravní podnik.
Na úseku Pražského povstání – Pankrác – Sídliště Pankrác – Krčský hřbitov – Budějovická – Brumlovka – Kačerov – Nemocnice Krč budou nově jezdí menší standardní autobusy na prodloužené lince 106 z Kačerova.
Kloubové autobusy od Šeberáku, Kunratic a IKEMu na Kačerov, Brumlovku a Budějovickou jsou ale určitě potřeba nadále, takže tuto část bývalé linky 193 obslouží spoje nově označené číslem 114. A protože linka 124 míří nově na Smíchov, právě linka 114 ji nahradí v koncovém úseku mezi Brumlovkou, Budějovickou a Zeleným pruhem.
Přes Dvorecký most jezdí i denní autobusy 196, 197 a noční 901 a 914. Dlouho diskutovaná linka 190 z Beránku na Smíchovské nádraží nebyla zrušena a jezdí ve stávajícím plném rozsahu, zatím do začátku letních prázdnin.
„Její provoz v kontextu souběžné tramvajové linky 20 bude během jara 2026 vyhodnocen a až následně dle závěrů těchto průzkumů případně upravován,“ slibuje dopravní podnik.
|Linka
|Trasa
|106
|NÁDRAŽÍ BRANÍK – Černý kůň – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Sídliště Pankrác – Pankrác – PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
(v úseku Nemocnice Krč – Pražského povstání plně nahrazuje linku 193)
|114
|ŠEBERÁK – Kunratice – IKEM – Nemocnice Krč – Kačerov – Vyskočilova – Brumlovka – Budějovická – Poliklinika Budějovická – Antala Staška – Ryšánka – ZELENÝ PRUH
(v úseku Šeberák – Budějovická plně nahrazuje linku 193)
|118
|SÍDLIŠTĚ SPOŘILOV – Hlavní – Spořilov – Depo Kačerov – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Na Strži – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ
|124
|ŽELIVSKÉHO – Bělocerkevská – Na Míčánkách – Bohemians – Michelská – Brumlovka – Budějovická – Krčská – Nové Podolí – Dvorce – Lihovar – SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ (linka 124 posiluje provoz linky 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží)
|170
|PRAŽSKÁ ČTVRŤ – Přístaviště – Na Strži – Ryšánka – Antala Staška – Poliklinika Budějovická – Budějovická – Spořilov – Chodovec – Háje – JIŽNÍ MĚSTO
|190
|beze změny trasy ve stávajících intervalech (měla být zrušena)
|193
|linka zrušena, nahrazena provozem linek 106 a 114
|196
|SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Zálesí – Nemocnice Krč – KAČEROV (v úseku Kačerov – Vyskočilova nahrazena prodlouženou linkou 106, nově jede přes Dvorecký most)
|197
|SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Branické náměstí – Novodvorská – Sídliště Lhotka – Libuš – SÍDLIŠTĚ PÍSNICE – Na Jelenách – Chodov – Dědinova – ROZTYLY (nově jede přes Dvorecký most)
|901
914
|trasa obou nočních linek zkrácena jízdou po Dvoreckém mostě, jinak beze změny