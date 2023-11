Plakáty unesených Izraelců strhali vandalové, údajně přijeli s vlajkami Hamásu

K činu došlo ve čtvrtek ve večerních hodinách. „V současnosti prověřujeme kamerové záznamy a vyšetřujeme to jako přestupek proti občanskému soužití,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Na incident prostřednictvím sociální sítě X upozornil uživatel provozovatel pražské košer restaurace Aaron Günsberger,. „Podporovatelé Hamassu zaútočili na ulici dvěma auty s vlajkou Hamassu na střeše. Zablokovali ulici asi na dvě minuty, strhli plakáty a uprchli ve svých vozidlech. Policie má jejich registrační čísla a vše je zaznamenáno kamerami,“ píše v příspěvku.

V případě, že policisté potvrdí, že pachatelé přijeli v autech s vlajkami Hamásu, který je na seznamu teroristických organizací EU, jednalo by se o trestný čin podpory a propagace terorismu, za který hrozí trestní sazba od tří do dvanácti let vězení.

Plakáty vylepila v městech po celém světě mezinárodní iniciativa Kidnapped From Israel poté, co 7. října unesl Hamás z Izraele do pásma Gazy více než 220 nevinných civilistů ve věku od 3 měsíců po 85 let.

První plakáty se objevily na Praze 1 ke konci října na zdi v ulici Široká, hned vedle Pinkasovy synagogy. Podle lidí, kteří plakáty vylepili, šlo o spontánní reakci s podporou a spoluprací Židovského muzea v Praze. Další plakáty jsou například ve stanici metra Muzeum nebo v Holešovicích.

