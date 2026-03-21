Lidé kvůli demonstraci zahltili metro, soupravy ve stanici nezastavovaly

  18:00
Protivládní demonstrace zahltila veřejnou dopravu v okolí Letné. Dopravní podnik na krátkou dobu omezil přístup do stanice metra Hradčanská.
Stanice metra Vltavská je v důsledku demonstrace na Letné přehlcená lidmi (21....
Soupravy metra stanicí Hradčanská těsně před 15. hodinou, tedy časem startu demonstrace na Letné, asi dvacet minut pouze projížděly.

„Z důvodu zahlcení stanice metra některé vlaky stanice Hradčanská projíždějí a odbavují cestující až v následujících stanicích,“ napsal dopravní podnik na síti X. Problémem byly zaplněné eskalátory ve stanici.

Už za dvacet minut opatření zrušil. Nárazově byla „ucpaná“ také stanice metra Vltavská, odkud také lidé směrem na Strossmayerovo náměstí mířili na Letnou.

Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii na pódiu na Letenské pláni při probíhající protivládní demonstraci. (21. března 2026)
Zdeněk Svěrák byl zaskočený gratulací k narozeninám. Narozeninovou píseň mu při demonstraci na Letné předneslo více jak 200 tisíc lidí (21. březen 2026)
Demonstrant nese transparent na podporu veřejnoprávních médií. (21. března 2026)
Herec Ivan Trojan vystoupil na demonstraci na Letenské pláni s kritikou současné vlády. (21. března 2026)
Na Letnou podle odhadů pořadatelů zamířilo přes 150 tisíc lidí. Dopravní podnik posílil v sobotu dopravu, přes Letnou jezdí speciální tramvajová linka číslo 36.

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Účastníkům pořadatelé doporučili přijít dříve, vybavit se teplým oblečením, pohodlnou obuví, pitím a případně i deštníkem. První účastníci demonstrace se na Letné scházeli už kolem poledne.

