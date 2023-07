Hrad s bohatou historií, kde se točily slavné filmy. Točník je lákavý letní cíl

Praktické informace Jak se tam dostat: Na hrad Točník je nejlepší vyrazit po dálnici D5, ať už od Prahy, či z opačné strany od Plzně, a sjet na exitu 34 Žebrák. Dál dle ukazatelů až k nedalekému hradu. Dojet sem lze také linkovými autobusy z Berouna, Zdic, Broum anebo Hořovic.

Na hrad Točník je nejlepší vyrazit po dálnici D5, ať už od Prahy, či z opačné strany od Plzně, a sjet na exitu 34 Žebrák. Dál dle ukazatelů až k nedalekému hradu. Dojet sem lze také linkovými autobusy z Berouna, Zdic, Broum anebo Hořovic. Otevírací doba: červen–srpen: út–ne 9.00 – 18.00 hodin

červen–srpen: út–ne 9.00 – 18.00 hodin Vstupné do areálu: Dospělí 160 Kč, mládež do 24 let a senioři 130 Kč, děti do 17 let 50 Kč, děti do 5 let a ZTP zdarma

Dospělí 160 Kč, mládež do 24 let a senioři 130 Kč, děti do 17 let 50 Kč, děti do 5 let a ZTP zdarma Kontakt: telefon na pokladnu 778 761 741, do kanceláře 778 761 740, e-mail: tocnik@npu.cz

telefon na pokladnu 778 761 741, do kanceláře 778 761 740, e-mail: tocnik@npu.cz Měli byste vědět, že.... Návštěvníci procházejí hradem bez průvodce s tištěnými texty a mapou. Texty jsou k dispozici v osmi jazycích v pokladně hradu. Délka prohlídky není časově nikterak omezená. Komentovaná prohlídka s průvodcem je pak možná pro jednotlivce pouze v červenci a v srpnu, a to každou celou hodinu. Skupiny nad 15 lidí je však nutné předem objednat.

Návštěvníci procházejí hradem bez průvodce s tištěnými texty a mapou. Texty jsou k dispozici v osmi jazycích v pokladně hradu. Délka prohlídky není časově nikterak omezená. Komentovaná prohlídka s průvodcem je pak možná pro jednotlivce pouze v červenci a v srpnu, a to každou celou hodinu. Skupiny nad 15 lidí je však nutné předem objednat. Co navštívit v okolí: V bližším i vzdálenějším sousedství Točníku se nachází několik dalších neméně pozoruhodných hradů. Nejblíže z nich je Žebrák, založený ve 2. polovině 13. století pány Zajíci. Rezidence se ve 14. století dostala díky Janu Lucemburskému do královských rukou. Pobýval zde též mladší bratr císaře Karla IV. Jan Jindřich. V letech 1383–96 zde často dlel král Václav IV. Po požáru roku 1526 nicméně Žebrák už jen pustl. Pozoruhodnou historii má i nedaleký Zbiroh. S datem založení po polovině 13. století náležel k nejstarším šlechtickým hradům. Císař Rudolf II. jej v 16. století nechal proměnit v renesanční zámek. V 19. století objekt přestavěl podnikatel, baron Bethel Henry Strousberg. V zámku Alfons Mucha tvořil proslulou Slovanskou epopej. S pobytem Jana Husa v roce 1414 je pak spjat hrad Krakovec. Představuje jeden z vrcholů vývoje české hradní architektury 14. století. Vybudoval jej jeden z oblíbenců krále Václava IV., Jíra z Roztok. V roce 1783 dřevěná část hradu vyhořela a stavba postupně chátrala.