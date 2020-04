Strom je výkonnější než klimatizace, horko v Praze pomůže zkrotit dub či buk

Desítky souší na jaře vykácejí správci pražských lesů z okolí hostivařské přehrady. Ani to, že rostou v lokalitě, kde voda zdánlivě nechybí, těmto stromům nepomohlo, aby přežily kombinaci vysokých teplot a nedostatku srážek.

Podle Petry Fišerové z Lesů hlavního města Prahy (LHMP) se stromy rostoucí podél přehrady totiž nacházejí na skalnatém podloží, které jen obtížně zadržuje vodu. Dřeviny proto trpí jejím nedostatkem a usychají. Poničená zeleň zmizí během několika příštích dnů.

Pracovníci městských lesů kontrolují i další lesnaté porosty hlavního města, a to i proto, že uschlé stromy ohrožují bezpečnost lidí hledajících při procházkách v zeleni únik z nynějších omezení plynoucích z pandemie koronaviru.

Zajistit dostatek vody pro lesní masiv představuje neřešitelný úkol. „Jednotlivé stromy v lesích zalévat nejde, vydatnější zálivku lze poskytnout jen při výsadbě v parcích a sadech,“ vysvětlila Petra Fišerová. Správci lesů proto v boji se suchem upravují výsadbu a volí odolnější sortu zeleně.

„Řešením je vhodná druhová skladba, v níž převažují listnaté stromy. V pražských podmínkách to jsou především dub, buk či lípa,“ vysvětlila Petra Fišerová. Do přírody loni pražští lesáci vysadili takřka 360 tisíc sazenic, takřka v polovině případů šlo o dub zimní.

Přibližně okolo deseti procent výsadby v uplynulém roce představovaly jehličnaté porosty. Smrky, borovice anebo modříny oslabené dlouhotrvajícím suchem se nedokážou efektivně bránit nepřátelům.



Sucho bere sílu

Kvůli suchu, které stromy oslabuje, se daří též kůrovcům a houbovým chorobám – václavce či kořenovníku. „Teplé zimy způsobují, že podkorní hmyz ‚nevymrzne‘ a vyšší teploty urychlují jeho aktivity a vývoj,“ vysvětlila Fišerová.

Zelená klimatizace Strom během slunného letního dne odpaří 100 litrů vody, a tím své okolí ochladí o 70 kWh. Průměrně v průběhu deseti hodin chladí výkonem 7 kW. Například klimatizační zařízení v dobrých hotelích mají výkon 2 kW, mrazničky a ledničky ještě o něco nižší.

Nutnost správné výsadby potvrzují další experti. „Přednost by měly dostat především původní listnaté druhy stromů, ideálně pocházející z daného regionu, vhodné pro konkrétní stanoviště,“ vysvětluje Ivan Suchara, ředitel průhonického Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví.

Ve velkoměstě s jeho mimořádnými nároky na životní prostředí odborníci také dbají na to, aby druhy vysazovaných stromů a keřů zvládly nejen vysoké letní teploty a nedostatek srážek, ale aby uměly čelit také zvýšené zátěži emisí, například z dopravy.

Stromy v metropoli 70 soušek odstraní v nejbližších dnech Lesy hl. města Prahy z okolí Hostivařské přehrady.

358 169 stromů vysadili lesníci v Praze v uplynulém roce. V roce 2018 to bylo 403 555 stromů.



52 procent loňské výsadby představuje dub. Listnaté dřeviny tvoří 90,1 procenta sadeb, jehličnany 9,1 procenta.

Srážkové a teplotní prognózy pro nejbližší dny nenaznačují, že by to s počasím mělo vypadat výrazně odlišně od předchozích let. „Do začátku května je asi dvacetiprocentní pravděpodobnost na dosažení normálního nebo vyššího než normálního nasycení půdního profilu,“ shrnuje výhled Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).



Obdobně je tomu v povodí hlavních řek. „Průtoky na vodních tocích v povodí Vltavy budou v nejbližších dnech převážně setrvalé, případně s mírně klesající tendencí. Zároveň nejsou v nejbližších dnech očekávány vydatnější srážky, které by v povodí Vltavy výrazněji ovlivnily trend současného vývoje hydrologické situace,“ uvedl Vojtěch Sýs z Povodí Vltavy v analýze o stavu sucha.

V Polabí panuje podobná situace. Pracovníci Povodí Labe uvádějí, že se většina průtoků ve vodních tocích pohybuje mezi 20 až 40 procenty dlouhodobého normálu vyhodnoceného mezi lety 1981–2010.

Praha se mezi velkými městy může pochlubit relativně velkou rozlohou lesů, ty zabírají okolo deseti procent. O rozšíření rozlohy magistrát pečoval od počátku 20. let, do války přibylo 200 hektarů zeleně. V 90. letech se zalesňovací práce zastavily, rozeběhly se opět v posledních 20 letech.