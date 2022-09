Berounskem ujížděl řidič až 140kilometrovou rychlostí, skončil ve vazbě

Celý incident se odehrál 23. srpna krátce před půlnocí, o případu nyní informovala krajská mluvčí policie Michaela Richterová.

„Díky osobní a místní znalosti spatřili policisté jedoucí vozidlo VW Passat, které ve většině případech řídí 33letý muž s platným zákazem řízení. Z tohoto důvodu se rozhodli automobil včetně posádky zkontrolovat,“ řekla.

Když hlídka zapnula světelné a zvukové výstražné znamení s nápisem „STOP POLICIE“, řidič přidal na plyn a začal ujíždět rychlostí okolo 140 km/hod.

„Pronásledování začalo v Berouně, pokračovalo přes Králův Dvůr, Zdice, Černín a poté zase zpátky do Králova Dvora, kde řidič vjel do slepé ulice. Tam, aby nebyl hlídkou chycen, rychle vyskočil z auta a dal se na útěk. Při útěku ale nezabezpečil vozidlo před samovolným rozjetím a to poté sjelo do místního potoku,“ popsala Richterová.

Policisté řidiče dopadli a po veškerých úkonech mu sdělili podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu v případě odsouzení hrozí až dva roky vězení.

„Jelikož byl ale za stejný trestný čin již 6krát odsouzen, na výši trestu si nyní vyčkává ve vazební věznici,“ dodala policejní mluvčí.