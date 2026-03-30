Tragický požár bytu v pražských Nuslích, jeden člověk nepřežil

  7:46,  aktualizováno  7:46
Jeden člověk nepřežil noční požár bytu v pražských Nuslích. Hasiči tam zasahovali krátce po půlnoci. Vzhledem k rozsahu události vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu.
Hořel byt v ulici U Pernštejnských. Během průzkumu zasažených prostor nalezli hasiči člověka v kritickém stavu.

„V bytě byla nalezena jedna osoba, která i přes okamžité poskytnutí první pomoci a předání zdravotnické záchranné službě nepřežila. Z domu byly zachráněny dvě osoby a dvě zvířata, další čtyři osoby byly evakuovány,“ napsali na sociální síť X hasiči.

Hasičům se podařilo požár lokalizovat do 15 minut od příjezdu první jednotky na místo, čímž zabránili jeho dalšímu šíření.

Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody jsou nyní předmětem vyšetřování hasičských specialistů a Policie ČR.

