Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

Hlášení o požáru těžké techniky obdrželo operační středisko krátce po půl osmé ráno. K místu okamžitě vyjely profesionální jednotky ze stanice Řevnice, které posílili dobrovolní hasiči z Jíloviště a Mníšku pod Brdy.
Díky rychlému zásahu se hasičům podařilo plameny v krátkém čase lokalizovat a zabránit jejich dalšímu šíření.
„Na místě probíhá lokalizace a v tuto chvíli jsou na místě profesionální jednotky z Řevnice a dobrovolný sbor z Jíloviště a Mníšku pod Brdy,“ potvrdil mluvčí hasičů Jan Sýkora.
Požár a následný zásah hasičů zkomplikovaly dopravu v oblasti, což se dotklo také linkových autobusů směrem na Dobříš i dále.
Podle informací před devátou hodinou je silnice průjezdná jedním pruhem. „Na místě nejsou v tuto chvíli hlášena žádná zranění,“ uvedl Sýkora a zároveň zdůraznil, že nemá informace o technických problémech, jako je výtok pohonných hmot.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz