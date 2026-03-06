Na tahu k Mníšku pod Brdy hořel jeřáb. Zásah hasičů komplikuje i provoz autobusů

  8:54,  aktualizováno  9:10
Profesionální i dobrovolní hasiči v pátek ráno vyjížděli k požáru jeřábu mezi Lipencemi a Jílovištěm v okrese Praha-západ. Zásah hasičů uzavřel tah z jihu Prahy na Mníšek pod Brdy, který přechází v dálnici D4. Silnice je nyní průjezdná v jednom pruhu.
Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března...
Požár jeřábu v Jílovišti zastaví tah na Prahu na zhruba dvě hodiny (6. března 2026) | foto: Hasiči Středočeského kraje

Hlášení o požáru těžké techniky obdrželo operační středisko krátce po půl osmé ráno. K místu okamžitě vyjely profesionální jednotky ze stanice Řevnice, které posílili dobrovolní hasiči z Jíloviště a Mníšku pod Brdy.

Díky rychlému zásahu se hasičům podařilo plameny v krátkém čase lokalizovat a zabránit jejich dalšímu šíření.

„Na místě probíhá lokalizace a v tuto chvíli jsou na místě profesionální jednotky z Řevnice a dobrovolný sbor z Jíloviště a Mníšku pod Brdy,“ potvrdil mluvčí hasičů Jan Sýkora.

Požár a následný zásah hasičů zkomplikovaly dopravu v oblasti, což se dotklo také linkových autobusů směrem na Dobříš i dále.

Podle informací před devátou hodinou je silnice průjezdná jedním pruhem. „Na místě nejsou v tuto chvíli hlášena žádná zranění,“ uvedl Sýkora a zároveň zdůraznil, že nemá informace o technických problémech, jako je výtok pohonných hmot.

