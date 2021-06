Hasiči zasahovali u hořícího auta na D5. Provoz vede jedním pruhem

„Použili jsme jeden proud vody,“ uvedl mluvčí. Zásah byl proveden s dýchací technikou s ohledem na dým, který se linul z hořícího vozu.

Na místě byli také hasiči z dopravního podniku. Zhruba za dvacet minut od příjezdu se podařilo hasičům dostat požár pod kontrolu. „Nyní tam probíhá dohašování,“ sdělil kolem osmé hodiny Kavka.

„Na 23. km Pražského okruhu směrem na D1 u křižovatky s Rozvadovskou spojkou je provoz obnoven jedním jízdním pruhem,“ uvádí na Twitteru policie. Během zásahu nebylo možné místem projet vůbec.



„Hasiči automobil odstavili do odstavného pruhu a čekají až dohoří,“ doplnila mluvčí pražské policie Hana Křížová pro iDNES.cz. Podle informací by provoz měl být obnoven zhruba do půl desáté.