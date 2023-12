„Už nám tady chybí jen skládka.“ Obyvatelé Slaného mají z elektrárny obavy

Panely mají zabrat 60 hektarů pozemků, nyní částečně zemědělsky využívaných.

„Jedná se o investici za jednu miliardu korun. Životnost elektrárny je 25 až 30 let s předpokládaným okamžitým výkonem při ideálních podmínkách 44 megawattů. Ročně by měla vyprodukovat 48 400 megawatthodin elektrické energie,“ uvedl jednatel Puretech energy, která je součástí energetické společnosti Decci a chce na místě stavět, Pavel Patřičný. Pro představu to znamená, že by byla schopna pokrýt roční spotřebu elektřiny města velikosti Slaného, kde žije bezmála 16 tisíc obyvatel.

Někteří lidé, zejména z městské části Dolín, která je plánované FVE nejblíže, ale záměr odmítají. Poukazují na obrovskou výměru zastavěného území, omezení volného pohybu v okolí svých domů i estetický zásah do krajiny. „Už tu máme obchvat a teď tu bude další zrůdnost. Už nám tady chybí jen skládka. Místo oplocených solárních panelů bychom přivítali třeba obnovu zaniklých polních cest,“ uvedla při veřejném projednávání záměru jedna z obyvatelek Dolína.

Další mají obavy, že o své pozemky přijdou. „Nemyslím si, že ve Slaném potřebujeme tak obrovskou elektrárnu. Naše rodina vlastní v území, kde má vzniknout, pozemky. Nikdo s námi dosud o jejich pronájmu nejednal. Máme strach a nejistotu, aby nám nebyly ve veřejném zájmu vyvlastněny,“ řekl Jiří Hrabák ze Slaného.

Město moc nezmůže

Investor „znárodňování“ parcel jednoznačně odmítá. „Pronájem části pozemků na příštích 30 let už máme nasmlouvaný, některé jsme vykoupili, s dalšími vlastníky, pro které je pronájem finančně zajímavý, jednáme nebo začneme jednat,“ sdělil jednatel Puretech Energy Pavel Patřičný.

Stavbě „hraje“ do karet novela energetického zákona, známá jako LEX OZE I platná od začátku letošního roku, a novela stavebního zákona. Mimo jiné totiž zjednodušují stavbu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů o výkonu nad 1 MW – pokud jsou ve veřejném zájmu, není už potřeba změna územního plánu, stačí dodržet některé podmínky týkající se například ochrany přírody a krajiny. FVE tak mohou vzniknout třeba i na orné půdě, byť s nižší bonitou, což je právě případ Slaného.

„Investor postupuje v souladu s platnou legislativou. Postačuje mu požádat o povolení výstavby na stavebním úřadu,“ potvrdil vedoucí sekce agrovoltaiky Solární asociace Jiří Bím a dodal: „FVE chce navíc umístit do nezastavěného území v blízkosti silničního obchvatu a průmyslové zóny, kde nijak výrazně neovlivní ráz krajiny.“

Město nemá podle starosty Martina Hrabánka (ODS) žádnou pravomoc stavbu zakázat. „Můžeme jen odmítnout prodej našich pozemků, kterých na dotčeném území vlastníme asi pět procent. Tím bychom však ztratili jakoukoli možnost ovlivnit výslednou podobu parku. Stále jednáme, výslednou dohodu předložíme příští rok ke schválení zastupitelům,“ konstatoval Hrabánek.

Firma nabízí kompenzace

Slanému Puretech Energy jako kompenzaci nabízí 500 MWh elektřiny ročně zdarma, což představuje zhruba 10 procent spotřeby městských objektů. Navíc vybudování odpočinkové zóny, výsadbu zeleně nebo finanční podporu místních spolků a městských akcí.

Do budoucna firma nevylučuje ani dodávky levnější elektřiny bez distribučních poplatků obyvatelům Slaného. V tomto případě je ale potřeba počkat na další novelu energetického zákona LEX OZE II, která zavádí tzv. komunitní energetiku a aktuálně čeká na projednání v Senátu.