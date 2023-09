Fotograf celebrit zval ženy do mléčné vany, soudí ho za vaginální i anální znásilnění

„Focení na profesní úrovni se věnuji více jak patnáct let. Třináct let jsem fotil celebrity a titulky pro nejprodávanější týdeníky v tuzemsku,“ píše Filip S. na svém webu. Na Facebooku se chlubí snímky Brada Pitta, Toma Cruise, Caseyho Afflecka či fotkami mnoha tuzemských celebrit.

Podle obžaloby také přes internet nabízel focení formou „time for prints“ (TFP), což v praxi znamená „(váš) čas za (moje) fotky“. Právě v rámci této „spolupráce“ měl podle spisu nyní obžalovaný muž znásilnit čtyři ženy.

První případ se stal v říjnu 2014. Šlo o ženu, která kvůli vážné oční vadě špatně vidí. S fotografem se podle spisu seznámila prostřednictvím facebookové skupiny fotografů, a to za účelem focení ve spodním prádle.

Obžaloba popisuje, že Filip S. donesl ženě po příchodu do jeho tehdejšího bytu na Vyšehradě sklenici vína, kterou přijala, a pak ji začal fotit.

„Poté jí nabídl focení s naolejovaným poprsím v ložnici. Poškozená na toto přistoupila a obviněný jí chtěl naolejovat poprsí sám, což mu umožnila pouze ve vztahu k dekoltu. Po pořízení několika fotografií obviněný kvůli údajné lepší perspektivě navrhl, aby si poškozená lehla na záda, on si nad ni obkročmo klekl, a v této situaci jí v úmyslu dosáhnout svého sexuálního uspokojení začal dělat sexuální návrhy,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová.

Poškozená prý nabídku sexu odmítla. Fotograf ji pak podle spisu celou vahou zalehl a zasunul jí prsty do genitálií.

„Poškozená jej prosila, ať ji nechá, ať to nedělá. Snažila se jej ze sebe odstrčit, což se jí povedlo až poté, co se oběma pažemi zapřela o podložku a prudce ze sebe obviněného shodila. Z ložnice utekla, oblékla si základní oblečení, vzala osobní věci a z bytu utekla,“ doplnila žalobkyně.

„Proběhlo tam nějaké koketování, nějaké dvojsmysly z mojí strany. Bylo to v dobrém. Fotil jsem si jen v prádle. Pak jsme se domluvili, že bych jí udělal masáž poprsí. S tím souhlasila. Nabídl jsem jí masáž zad, přešel jsem na zadek. V jednu chvíli jsem zajel prstem dovnitř, ale měla kalhotky, nešel jsem pod kalhotky. Dostala hysterický záchvat. Zaskočilo mě to, pět minut jsem se jí omlouval,“ uvedl Filip S. Odmítl, že ženu znásilnil.

Focení ve vaně

Další tři případy se měly odehrát v bytě obžalovaného od konce května do začátku října 2020. První ženě muž podle spisu nabídl před „glamour focením“ rum s kolou, což jí nechutnalo. Pak ji údajně přesvědčoval, ať si vezme drogu s tím, že má doma cokoliv. Ona však odmítla.

Žena tvrdí, že na ni Filip S. při focení neustále sahal, což se jí nelíbilo. Přesto pokračovala. „Poté jí sdělil, že je nutné, aby si k ní lehl do vany a pořizoval fotografie z lepší perspektivy, což mu poškozená umožnila. Lehl si pod ni a následně jí strčil své prsty do řitního otvoru, na což ona zareagovala tím, že okamžitě vylezla z vany a šla se převléknout,“ uvádí dále obžaloba.

Ani pak však žena z bytu neodešla. Focení pokračovalo v ložnici v růžové košilce a masce. Podle obžaloby fotograf ženu nutil, aby se vyfotila spolu s ním, což údajně nechtěla, tak ji chytil pod krkem a znásilnil ji, čemuž se poškozená bránila. Až po tomto útoku podle spisu z bytu odešla.

„V rámci focení jsem se jí dotýkal. Neříkala mi, abych na ni nesahal. Fotila se ve vaně, stoupl jsem si tam. Do řitního otvoru jsem jí prsty nestrčil, neumím si to technicky představit. Pak se osušila a fotili jsme v ložnici. K ničemu erotickému tam nedošlo. Asi jsem zkoušel nějaké dvojsmysly, ale řekla, že má partnera, tak jsem přestal,“ hájí se Filip S.

Jiná žena, kterou fotil v červenci 2020, tvrdí, že jí fotograf nejprve podal v alkoholu neznámou látku, pak zneužil její bezbrannosti a znásilnil ji vaginálně i análně. Filip S. uvedl, že měl s touto ženou sex, ten však proběhl po vzájemné domluvě.

„Došlo na nějaké dotyky, polibky. Dělala mi orální sex, pak normální sex s kondomem,“ uvedl fotograf. Vyjmenoval i konkrétní sexuální polohy. „Na rozloučenou jsem si dali vášnivější polibek. Spolupráce se jí líbila, bylo to fajn,“ prohlásil muž. Žena si podle něj pak zřídila erotický profil a nabízela fotografie z tohoto focení k prodeji.

Sedmihodinový výpadek paměti

Čtvrtou poškozenou ženu měl Filip S. fotit v říjnu 2020. „Nejprve jí před samotným focením nabídl sklenici vína, které si zředila vodou, a poté, co vypila přibližně jeden a půl sklenice, jí začal otékat horní ret. Domnívala se, že se jedná o potravinovou alergickou reakci,“ citovala z obžaloby státní zástupkyně.

Fotograf odmítá, že by ženu zdrogoval. Připouští, že se u ní projevila alergie. Vysvětluje to tak, že jedl arašídy a pak se s ní líbal.

Žena tvrdí, že jí Filip S. také přesvědčoval, ať si vezme extázi, což nakonec udělala a spolkla čtvrt tablety. Muž s tím nesouhlasí.

„To zapříčinilo, že se začínala cítit mimo sebe, kdy poté, co se přesunuli do koupelny a začali fotit v mléčné vaně, bylo její vědomí již značně ovlivněno... poslední skutečnost, kterou vnímala, bylo to, že se obviněný svlékl nejprve do trenek a poté do naha a vlezl za ní do vany, po čemž následoval u poškozené úplný cca sedmihodinový výpadek paměti,“ popisuje státní zástupkyně.

Když se žena ráno probrala, měla mít masivní otok horního rtu, pocitově poraněné koutky i ústní dutinu zevnitř, a dva rozsáhlé hematomy v oblasti paží. Netušila prý, co se v noci odehrálo. Až z následné konverzace s fotografem údajně pochopila, že muž zneužil její bezbrannost a análně ji znásilnil.

Filip S. přiznal, že měl se ženou pohlavní styk, odmítl však, že šlo o anální sex. „V rámci focení jsem jí zavadil o zadek, usmála se na mě. Fotili jsme portréty. Uvolnila se a rozpovídala. Říkala, že se jí líbí uniformy… pak došlo na líbání... měli jsme spolu sex,“ vysvětloval.

Když o měsíc později udělala policie na základě soudního příkazu v jeho bytě prohlídku, našla tam drogy, konkrétně například zmíněnou extázi. Držení drog muž v pondělí před soudem jako jediné doznal.

Uvedl, že během své kariéry fotil třicet až čtyřicet žen. „Když nějaká holka řekla, že se jí něco nelíbí, tak jsem přestal. Nikdy bych žádnou ženu neznásilnil,“ tvrdí. V rámci focení se před několika lety seznámil i se svou současnou partnerkou.

„Přítelkyně o tom, že jsem měl styk s dalšími ženami, nevěděla. Dělal jsem to za jejími zády. Zachoval jsem se jako sobec, nabouralo nám to vztah a pořád to není zahojené,“ dodal.

U soudu mu nyní hrozí až deset let vězení. Státní zástupkyně pro něj žádá sedmiletý trest. Hlavní líčení by mělo pokračovat v říjnu výpovědí poškozených žen. Předseda senátu by je chtěl vyslechnout prostřednictvím telekonference tak, aby se u soudu s Filipem S. nepotkaly.