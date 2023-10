Pražané ve finanční nouzi, zájem o příspěvky na bydlení se ztrojnásobil

Největší položkou je bydlení. Ačkoli ceny energií po loňském razantním růstu mírně klesají, stále jsou vysoké. Příští rok se navíc očekává jejich opětovné zdražení. K tomu se přidal růst nájmů.

Podle portálu Reality.iDnes.cz vzrostla průměrná cena nájemního bydlení v Praze z 301 Kč/m2 v srpnu 2021 na letošních 372 Kč/m2.

Nominální růst, reálný propad

„Růst nájmů souvisí především se zdražováním bytů k prodeji a zhoršenou možností financování vlastního bydlení. Z toho důvodu je pro celou řadu lidí vlastní bydlení nedosažitelné, případně se jim v aktuální situaci nechce pořizovat. A čím více je zájemců o nájemní byty, tím logicky stoupá i cena pronájmů,“ řekl Petr Hána, ředitel oddělení zaměřeného na nemovitosti a stavebnictví společnosti Deloitte.

Zároveň lidem v metropoli dlouhodobě klesají reálné výdělky. V letošním druhém čtvrtletí sice průměrná mzda v Praze dosáhla podle Českého statistického úřadu 52 833 korun, ale po započtení inflace, která ve stejném období byla 11,1 %, reálný výdělek v hlavním městě klesl o 4,2 %.

Pro zaměstnance v méně ohodnocených profesích, matky samoživitelky a také seniory proto začíná být situace hůře zvladatelná. Stále častěji se proto obracejí na stát i na město s žádostí o příspěvky na bydlení. „V hlavním městě vzrostl počet lidí, kteří se ocitli ve složité finanční situaci a vznikl jim nárok na příspěvek na bydlení,“ potvrdila mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Zatímco v srpnu 2021 si Pražané přišli pro 9 035 příspěvků na bydlení, letos v srpnu si jich o něj podle Beránkové požádalo trojnásobně více – 33 615 obyvatel metropole. Celková vyplacená částka vzrostla ze 45 milionů korun v srpnu 2021 na více než 273 milionů v letošním srpnu. Zvýšila se také průměrná vyplacená částka na jednu žádost ze 4 984 korun na 8 127 korun.

33 615 příspěvků na bydlení bylo Pražanům vyplaceno letos

v srpnu 273 mil. Kč je celková suma v srpnu vyplacených příspěvků 317 domácnostem přispěl magistrát na snížení spotřeby energií

Příspěvek na žárovky

„Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce celého bytu či domu, jestliže jedna třetina jeho příjmu a příjmu všech společně posuzovaných osob nedostačuje na pokrytí nákladů na bydlení. Jednodušeji řečeno – pokud 30 procent příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením,“ řekla MF DNES Beránková. Od letoška mají nárok na příspěvek na bydlení také majitelé chat a dalších rekreačních objektů, kteří v nich trvale žijí.

K tomu si navíc trvalí obyvatelé metropole mohou požádat o příspěvek od Sociálního fondu hlavního města Prahy ve výši 3 000 korun na úsporu energií. Tyto peníze jsou určené na nákup konkrétních věcí, které pomohou snižovat energetickou náročnost domácností.

Žádat může domácnost, která pobírá nebo pobírala v posledním roce přídavek na děti, příspěvek na bydlení nižší než 4 800 korun, případně vdovy a vdovci se starobním a vdovským důchodem v součtu do 17 tisíc korun měsíčně. „Pomáháme s tím, aby si daný člověk mohl nakoupit to, co potřebuje ke snížení účtů za energie, typicky úsporné žárovky a podobně,“ popsala Pavlína Sommerová ze Sociálního fondu hlavního města.

Případní zájemci mohou žádosti podávat do 31. října letošního roku. „Zpracováváme okolo 70 žádostí měsíčně,“ dodala Sommerová. V programu, který běží od letošního ledna, bylo žadatelům ke konci srpna vyplaceno 951 000 korun.