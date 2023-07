Mladý Kladeňák zkusí přeplavat La Manche. Chci zažít ten krásný pocit, říká

Mladík jde ve šlépějích o sedmadvacet let staršího Zdeňka Martince, který jako první Kladeňák doplaval z anglického na francouzské pobřeží letos v červnu. A stal se tím 33. československým nebo českým plavcem, kterému se to podařilo. Pokud se Filipovi jeho sen splní, bude Kladno asi prvním městem na světě, z něhož dva plavci kanál zdolali během necelého půl roku.

Filip má přípravu pečlivě rozvrženu tak, aby La Manche přeplaval ještě před svým nástupem do prvního ročníku ČVUT. Do Anglie se s doprovodným týmem vydá v polovině září.

S chladnou vodou i silnými proudy už zkušenost má. Loni v červnu zdolal La Manche spolu se svým otcem Filipem Jíchou starším a třemi dalšími plavci v rámci pětičlenné štafety. Byl rovněž členem doprovodných týmů jiných plavců, mezi nimi i Zdeňka Martince. Sólová přeplavba je však „jiné kafe“.

Od otužování k dálkám

„S intenzivními tréninky zaměřenými na dlouhé plavby jsem začal v dubnu. Je potřeba předem naplavat asi dva tisíce kilometrů. Kolik už mám za sebou, přiznám se, nepočítám, ale ještě mi nějaké scházejí,“ usmívá se mladý sportovec, který druhým rokem hostuje v úspěšném plaveckém oddílu USK Praha

Výsledkem je, že se mu podařilo zásadně změnit techniku plavání. Jeho domovským týmem je však stále Klub plavců Kladno (KPK), který se přednedávnem zrodil z původního klubu Otužilci Kladno.

„V bazénu jsem teď každý den, dvakrát až třikrát týdně se připravuji dvoufázově. Týdenní tréninkový cyklus završuje delší plavba na volné vodě. Naposledy jsem tak absolvoval tříhodinovku na jezeře Most, které jsem obeplaval dokola. Jsou tu úžasné podmínky a nádherně čistá voda. Všem jezero k výletu a koupání jen doporučuji,“ říká Filip.

Před několika lety ho nejprve k otužování přivedl otec. Následoval posun k zimnímu plavání, postupně se Filip začíná specializovat na bazénové a dálkové plavání.

A za poměrně krátkou dobu se už může pochlubit velkými úspěchy. Kromě zmíněné štafetové přeplavby La Manche závodil loni spolu s otcem a maminkou Markétou na Špicberkách v Severním ledovém oceánu. Stali se tak jedinou rodinou na světě, která něco podobného absolvovala. Filip tady v opravdu ledové vodě uplaval 250 metrů za téměř čtyři minuty.

Zlatou a stříbrnou medaili pak přivezl z letošního mistrovství světa v zimním plavání ve francouzském Samoëns. Do kluka, který měl v dětství zakázaný sport kvůli problémům s koleny, by to asi řekl málokdo.

Chtít zažít ten krásný pocit

Ke kanálu La Manche má Filip Jícha mladší respekt. Přestože ho po celou cestu plavby doprovází loď vedená lodivodem a s podporujícím týmem lidí na palubě. „Nejvíce se obávám toho, co nelze předpovědět. Je to především počasí, silný vítr, vysoké vlny a aktuální mořské proudy,“ konstatuje Filip.

Zdolání Kanálu však nevyžaduje jen důkladnou fyzickou přípravu. Jedná se také o administrativně i finančně náročnou akci. Je potřeba získat řadu povolení.

„Přes 300 britských liber stojí pronájem doprovodné lodi. Dalších 400 liber členství v asociaci, bez něhož nelze kanál zdolat. Stejná částka jde na administraci plavby. K tomu je nutné ještě připočítat náklady na cestu, několikadenní ubytování, trenéry, pronájmy bazénů... A dostáváme se někam ke 300 tisícům korun,“ uvádí otec. Ale ten neskutečný pocit, postavit se s rukama nad hlavou na francouzské pobřeží, prý žádné peníze nevyváží.