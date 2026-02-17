Krabici s fenkou a čerstvě narozenými štěňaty pohodil někdo v mrazu u lesa

Pracovníci poděbradského útulku Haryk přijali v pondělí do péče fenu se dvěma štěňaty, kterou jejich původní majitel zanechal v mrazech venku u kraje lesa. Fenu s čerstvě narozenými štěňaty našli kolemjdoucí zřejmě krátce po jejich odhození. Podle informací od zaměstnanců útulku by zvířata neměla mít žádné zdravotní potíže.
Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas...
Původní majitel nechal fenku s čerstvě narozenými štěňaty u lesa napospas osudu. (16. února 2026) | foto: archiv útulku Haryk

„Dnes jsme s fenou a štěňaty navštívili veterináře a podle kontroly vypadá, že je vše v pořádku,“ uvedla pro iDNES.cz zaměstnankyně útulku.

Podle informací útulku se jedná o velmi čerstvý vrh, štěňata jsou stará pouze několik dní a dosud nemají otevřené oči. Vzhledem k aktuálním nízkým teplotám hrozilo zvířatům podchlazení. Fena i štěňata byla navíc při příjmu napadena parazity, kterých je ošetřovatelé zbavili.

„Společnost jim dělaly blešky, které už jsme z kožíšků vyhnali. Mamina se hned s chutí nabaštila a ani prckům chuť k jídlu nechybí,“ uvedl útulek v příspěvku na sociální síti Facebook.

Osud psí rodiny nenechal chladnou ani veřejnost. Příspěvek útulku na sociálních sítích okamžitě vyvolal vlnu emocí, v níž lidé v komentářích ostře odsuzují bezcitnost původního majitele.

Mnozí uživatelé zároveň nabízejí pomocnou ruku – objevují se i první vážní zájemci, kteří by si fenu či štěňata chtěli osvojit, jakmile to jejich zdravotní stav dovolí, zatím je však příliš brzy.

V současné době se zvířata nacházejí v zázemí útulku, který funguje jako záchranná síť pro opuštěné či zaběhnuté psy. Podle vedení zařízení počet zvířat vyžadujících péči neustále narůstá, a proto útulek žádá veřejnost o součinnost. Uvítá jak dobrovolníky na pravidelné venčení, tak i materiální či finanční dary, které pomohou zajistit provoz a nezbytnou péči o všechny psy.

