VIDEO: Čistí a zkrášlují město, tváře skrývají. Reportér vyrazil s nimi

Chtějí žít ve městě bez vizuálního smogu, které je uklizené a nepočmárané. A tak se snaží každý den přidat ruku k dílu.

„Greta úplně ne,“ odpovídají na otázku, co je na tuto myšlenku přivedlo. „Inspirovalo nás k tomu, že každý občas lelkuje po městě, čeká třeba na MHD nebo na někoho. A tu chvíli jde využít efektivně tím, že něco nenápadného zlepší,“ popisuje Patrik (29), který se živí natáčením videí. Jeho společník Honza (21) je student.

S klukama vyrazil zvelebovat město i reportér Matěj Smlsal. Vybrali si ulici Školská v Praze 1.

Na věc, která hyzdí město, narazili v podstatě hned. Samolepku na sloupku odstraňovali pět minut. Přitom vandalovi, který ji sem nalepil, to zabralo tak sekundu.

„Nejčastěji umýváme graffiti, sundáváme samolepky, opravujeme polorozbité věci, které jdou snadno. Nedávno jsme třeba spravili lavičku,“ říká Patrik.

S reportérem poté umyli čmáranice z výkladní skříně městské knihovny, opravili díru v chodníku či sebrali odpadky.

Kvůli tomu, že chodí v kapucích, je někteří lidé zastavují. Vypadají totiž paradoxně jako vandalové. Že dělají dobrou věc, museli vysvětlovat už i policistům.

„Není to tak, že bychom se báli ukázat, ale ta myšlenka je, že to může dělat kdokoliv, proto tomu nechceme propůjčovat naše tváře. My chceme, aby to, co my, dělal každý. Když každý udělá jednu věc denně, tak to městu určitě pomůže a bude to lepší město,“ popisuje Patrik.

Tady si člověk neposedí. Díky Lepšímu městu už ano.

A jejich nápad má ohlas i v dalších městech po celém Česku. Patrik a Honza žijí v Praze, tak zvelebují hlavně metropoli. Na Instagram Lepší město jim ale lidé posílají, co vylepšili u sebe. A kluci pak jejich činnost taky zveřejňují.

„To nejjednodušší je sebrat nějaký odpadek, to zvládne každý,“ dodávají chlapi, kteří si založili i transparentní účet, aby z peněz od lidí mohli kupovat třeba škrabky, rukavice a další pomůcky. Lidé, kteří také chtějí žít v lepším městě, jim zatím poslali přes dva tisíce korun.