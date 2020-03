Strčil jsi do mě, nařkl mladík fanouška železnice a oloupil jej o kapesné

Loupež se stala již 19. října okolo 8. hodiny ráno na pražském hlavním vlakovém nádraží. Policisté dosud dvojici nevypátrali, proto zveřejnili video, na kterém by hledané mladíky mohl někdo poznat.

K patnáctiletému chlapci, který podle policie rád jezdí vlakem, tehdy přistoupili dva mladíci do kupé a začali se s ním bavit. Jeden z nich si všiml, že má u sebe plátek pilky. Zeptal se ho, jestli je to mačeta a jestli si připadá jako frajer.

„Pachatel pokračoval s tím, že má u sebe nůž. Pak řekl, že do něj poškozený při nastupování do vlaku strčil a on kvůli tomu ztratil peněženku, kde měl pět set korun. Poškozený se muže bál, proto vytáhl svou peněženku, kde měl pětisetkorunovou bankovku, kterou dostal od své mámy na výlet,“ uvedl mluvčí policie Jan Daněk.

Peníze si mladík vzal a i s kolegou z vlaku odešli. Policisté poté oba dohledali na záběrech z kamer v metru a v obchodě, kde si za ukradené peníze koupili limonádu a zbytek peněz si rozdělili.

„Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání loupeže, za což hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi. V souvislosti s tímto případem hledáme dva muže, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V případě, že mladíky poznáváte, zavolejte na tísňovou linku 158,“ dodal Daněk.