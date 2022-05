Muž se vydával za vojáka a káral agresivní řidiče, trest si odpracuje

„Už se nedozvíme, jestli jsem pomohl zachránit lidský život nebo oddálit bouračku, ale nezpůsobil jsem žádnou škodu, nikoho jsem nezranil, nikomu jsem neublížil, nikoho jsem neokradl. Bylo to zoufalé řešení, několikrát jsem měl problém v dopravě, policisté mi nepomohli. Uznávám, že jsem nezvolil šťastné řešení,“ uvedl před soudem.

Policejní průkaz, průkaz vojáka v činné službě povolaného k plnění úkolů Policie České republiky a parkovací kartu policie si Melichar na konci loňského léta vyrobil v běžném programu Malování a pak si je vytiskl.

S vojenským průkazem následně 21. září zkontroloval v Praze 7 jedno vozidlo Audi. Další vůz stejné značky zastavil tentýž den kolem půl jedenácté večer. V tu chvíli jel ve škodovce, v níž měl namontované výstražné světelné zařízení modré barvy a červený svítící nápis STOP.

„Tento řidič s audinou použil tramvajový pás, aby nás všechny objel. Pak nás skřípnul, asi pět aut, málem jsme do sebe nabourali. Na křižovatce nás všechny podjel zprava a jel na červenou,“ vysvětloval Melichar, proč šoféra zastavil.

„Nešlo mi o to jezdit na majáčky, to mám v práci u sanitky, to jsem nepotřeboval, ale došla mi trpělivost, potřeboval jsem se chránit.“ obžalovaný Milan Melichar

„Řekl jsem mu, že jsem voják, ačkoliv již dlouhou dobu v činné službě nejsem. Uvedl jsem, že nejsem policista, že ho pokutovat nemůžu, ale že se mi nelíbí jeho způsob řízení, že tady ohrožuje lidi a že si musí uvědomit, že auto je zbraň. Sám od sebe mi dal techničák. Bylo mi to blbý, tak jsem aspoň zkontroloval registrační značky,“ vylíčil.

Přiznal, že než ho dopadla policie, zastavil a pokáral ještě další dva řidiče. „Jako voják jsem složil přísahu, že budu ochraňovat obyvatele před vnějším i vnitřním napadením. A to se nijak nespecifikuje, že to musí být armáda, to může být kdokoliv. Tak jsem se rozhodl pomáhat. Peníze jsem nikdy nepožadoval. To nebyl důvod, proč bych někoho zastavoval,“ vysvětloval Melichar.

Hrozilo mu vězení, prohřešek si odpracuje

„Bylo to společensky škodlivé jednání. Kdyby takto jednal každý, tak tady máme anarchii. To, že pan obžalovaný říká, že zastavoval lidi, kteří spáchali přestupek, nemůžeme nijak ověřit,“ zdůraznila však státní zástupkyně.

Melichara, který uvedl, že byl také opakovaně nezištně pomáhat na válkou postižené Ukrajině, se zeptala, zda by přijal trest obecně prospěšných prací, když rád pomáhá. Muž přikývl.

V obžalobě mu žalobkyně původně navrhovala nepodmíněný trest. Zadlužený Melichar má totiž v rejstříku trestů už tři záznamy za podvod, úvěrový podvod a poškozování věřitele. Nyní projednávané trestné činnosti se dopustil v podmínce.

Samosoudce František Nosek nakonec muži uložil navrhovaný alternativní trest. Musí odpracovat 200 hodin.

„Doznal jste se, což je hlavní polehčující okolnost. Ani soud nepochybuje, že jste chtěl pomáhat společnosti, ale nemůžete se chovat jako policista nebo voják a přisvojovat si jejich pravomoci,“ řekl soudce. Rozhodl i o propadnutí padělaných průkazů.

Melicharovi doporučil, aby si místo výstražného zařízení koupil do auta kameru. Muž odvětil, že ji tam už má. Také vyhledal pomoc psycholožky. Rozsudek zatím není pravomocný, obě strany si vzaly lhůtu na možné odvolání.