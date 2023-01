Prahu a střední Čechy ovládli Podnikatelé roku Jakub Havrlant a Pavel Louda

Nezávislá porota složená především z republikových vítězů předchozích ročníků ocenila u obou vítězů široký záběr jejich aktivit. Investiční společnost Rockaway Capital se zaměřuje na rozvoj digitální ekonomiky, Louda Holding pak vedle jedné z největších sítí autosalonů a servisů zastřešuje i carsharingovou platformu a také sklářský byznys.

Oba ocenění podnikatelé navíc podporují i vzdělávání a přispívají k rozvoji v oblastech sportu a kultury.

Vítězové uspěli ve velké konkurenci, z Prahy i středních Čech pochází více než 40 procent účastníků soutěže. Zároveň zde tři čtvrtiny přihlášených tvořili naprostí nováčci, kteří do klání vstoupili vůbec poprvé.

Z hlediska oborů mají zde byly nejsilněji zastoupené firmy z technologické oblasti (30 procent), v těsném závěsu figuruje velkoobchod a maloobchod.

Pavel Louda

Louda holding je mimo jiné největším dealerem vozů Škoda a Hyundai na českém trhu, pod značkou Car4way se Pavlu Loudovi podařilo vybudovat českou carsharingovou flotilu vozů v Praze a Brně. Jeho firma Crystal Bohemia je navíc významným výrobcem českých křišťálových produktů.

„Za úspěchem stojí tým kolegům a zaměstnancům, je nás už téměř 1 600 - a mé díky patří i manželce. Velice si toho vážíme,“ řekl při vyhlášení Pavel Louda.

Jakub Havrlant z Rockaway Capital, do jehož portfolia patří giganti jako například Invia Group, Heureka.cz, Košík.cz, Euromedia Group nebo nejhodnotnější český start-up Productboard a má za sebou i několik úspěšných exitů jako prodej Mall Group polské společnosti Allegro.

„Všechny příběhy jsou úžasné, nechtěl bych posuzovat, kdo by měl vyhrát,“ řekl po převzetí ceny Jakub Havrlant. Ocenil i posun podnikatelských vizí směrem k udržitelnosti. „Je skvělé, že spousta firem už na tento úhel podnikání klade takový důraz,“ dodal.

„V letošním ročníku soutěže mají oba regiony velmi silné zastoupení, jak počtem přihlášených, tak kvalitou podnikatelských osobností. Těší mě, že téměř čtvrtinu přihlášených tvoří ženy podnikatelky,“ konstatovala Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice. „Výběr vítěze byl pro porotu jedním z nejtěžších v historii těchto krajských klání,“ dodává

Podle pražského primátora Zdeňka Hřiba je hlavní město tahounem české ekonomiky nejen v časech dobrých, ale také v časech horších. Středočeská hejtmanka Petra Pecková pak připomněla i společenskou odpovědnost a přínos podnikatelů.

„V okamžiku, kdy v lokalitě působí nějaký podnikatel - a nemusí být velký, nemusí to být korporace - v tu chvíli je to v tom místě výrazně znát. Byla bych ráda, aby vám neodcházel elán, abyste měli chuť podnikat a nejen tam, kde to jen nejsnazší, ale i tam, kde to je oříšek, protože tím je možné to místo změnit,“ řekla Pecková.

„Jste odpovědní vůči místu, vůči lidem, rodinám, životnímu prostředí a společenská odpovědnost je něco, co je velmi cenné,“ dodala.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2022 České republiky budou vyhlášeny 28. února. Český šampion se následně zúčastní celosvětového finále v Monte Carlu.