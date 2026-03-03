„Nejednalo se o nebezpečný předmět. Byla to ptačí budka, kterou někdo poslal poštou,“ uvedli policisté na X. Opatření na místě ukončili.
Z objektu evakuovali preventivně přibližně 400 lidí. Na místě byli policisté i pyrotechnik.
ilustrační snímek | foto: iDNES.cz
