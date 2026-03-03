Poplach na ministerstvu. Čtyři sta úředníků se muselo evakuovat kvůli ptačí budce

  16:20,  aktualizováno  16:37
Policisté zasahovali v budově ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích, kde byl oznámen nález podezřelého balíčku doručeného poštou. Jednalo se o ptačí budku. Zásah záhy ukončili.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

„Nejednalo se o nebezpečný předmět. Byla to ptačí budka, kterou někdo poslal poštou,“ uvedli policisté na X. Opatření na místě ukončili.

Z objektu evakuovali preventivně přibližně 400 lidí. Na místě byli policisté i pyrotechnik.

