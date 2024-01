Dvojice ve velkém zásobovala dealery kokainu, u zadržených se našlo 14 milionů

12:06

Pražští policisté během několika měsíců rozkryli rozsáhlou dealerskou činnost dvou dodavatelů kokainu, kteří drogovou síť zásobovali desítkami kilogramů této látky ročně. Oba muže zadrželi a zajistili u nich 12,5 kilogramu kokainu či 14 milionů korun. V případě odsouzení obviněným hrozí až 12 let vězení. Je to největší případ za několik let.