Sochař složil z latí Dřevěný oblak, stojí na uzavřeném Smetanově nábřeží

Dílo pojmenované Wooden cloud (Dřevěný oblak) složil z téměř 2 000 metrů dřevěných latí sochař Martin Steinert z Německa.

Vzniklo v rámci sochařského festivalu Sculpture line ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze, který umělce do Prahy pozval.

Autor dílo dokončil ve středu a umístil ho z části na chodník a z části do parkovací zóny u parku Národního probuzení. Původně ale měla loď být na Střeleckém ostrově.

„Vzhledem k obtížnější dostupnosti pro svoz materiálu i menšímu počtu lidí na ostrově jsme mu doporučili frekventovanější Smíchovskou náplavku. Po dohodě s provozovatelem náplavek firmou TCP jsme se nakonec dohodli na Smetanově nábřeží,“ vysvětlil ředitel festivalu Sculpture line Ondřej Škarka.

Festival trvá do konce září, ale Dřevěný oblak by měl na nábřeží vydržet do poloviny října. Pak ho organizátoři chtějí přesunout na jiné místo, kde by mohl zůstat.

V rámci festivalu jsou další sochy umístěné například ve Vojanových sadech, na náměstí Franze Kafky nebo na Jungmanově náměstí. Nejvýraznější sochou loňského ročníku byla modrá opice se zlatými varlaty umístěná před hotelem InterContinental.

Instalace byla umístěna ve 200 metrů dlouhém úseku, který magistrát v květnu částečně uzavřel pro auta. Uzavírka platí jen od ulice Národní po ulici Divadelní ve směru na Staroměstskou. Auta zde mohou projíždět po tramvajových kolejích od 22 do 6 hodin. Omezení má trvat jen do 30. září.

Správce náplavek Trade centre Praha chce nábřeží ještě upravit tak, že by nad předzahrádky umístila markýza v jednotném stylu a v plánu je i pódium a využití přilehlého parku s Krannerovou kašnou pro kulturní akce.