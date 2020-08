Praha chce zmrazit mzdy v Dopravním podniku. Zastavíme kola, hrozí odbory

Jednání o mzdách pro následující období vrcholí právě v těchto dnech.

„Máme za to, že vřelý přístup dopravního podniku k zaměstnancům by se neměl projevovat navyšováním mezd navzdory propadům v příjmech města a v dopravě. Měl by se projevit tím, že udrží současné mzdy a nebude propouštět. Toho ale dosáhneme pouze tím, že se nebudou mzdy zvyšovat,“ popsal současnou pozici města náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek.



Praha by podle něj mohla našetřené prostředky využít v jiných oblastech, jako je stavba nových škol či na péči o seniory.

Zároveň ale přiznává, že se nedostatek peněz v podniku nemá řešit jen saháním na platy. „Není dlouhodobě možné, aby Pražané neplatili adekvátní cenu za MHD a město to napravovalo tak, že by zaměstnancům bralo peníze,“ podotkl.

Letos podnik vyplácel mzdy navýšené oproti loňsku o zhruba čtyři procenta - necelá tři procenta z toho byla samotná inflace, plus jedno procento navíc, které si k tomu odbory vymohly při kolektivním vyjednávání.

Pro letošek chtějí odboráři nad inflaci procenta rovnou tři. Pro porovnání, každé procento navíc představuje pro podnik náklady asi 85 milionů korun.

Odbory: Víme o krizi, proto chceme jen vyšší mzdy

„Chápeme, že hlavní město má finanční potíže a chceme být vstřícní. Nežádáme například navýšení ostatních benefitů, o kterých jsme chtěli jednat,“ řek k tomu Jiří Obitko, šéf jedné z odborových organizací v dopravním podniku. O mzdách jich jedná přes dvě desítky.

A většinou jsou to tuhé, několikaměsíční manévry. Nyní se počítá s tím, že hotovo bude v půlce září. Ovšem pokud se obě strany nedohodnou, může to znamenat i to, že jednoho dne MHD v Praze nemusí taky vyjet.

„Politici na jedné straně občanům říkají, že jezdíme i v pandemii, že zaměstnanci dobře pracují, ale pak jim chtějí zmrazit mzdy. S tím nesouhlasíme a v takovém případě bychom museli zastavit kola,“ vzkázal další z odborových předáků Luboš Olejár.



Ve hře je i protestní pochod na magistrát

Stávka by podle něj mohla mít i podobu protestního pochodu. „Jedenáct tisíc zaměstnanců dohromady s rodinnými příslušníky tvoří asi 50 tisíc občanů, kteří by v jistý den mohli z různých míst jít pěšky k magistrátu na Mariánském náměstí. Tím ukážeme, jak to bez dopravy nejde,“ nastínil



A nabídl Praze i vstřícné gesto. „Místo tří můžeme trvat i na dvou procentech nad inflaci na následující dva roky,“ řekl.



Mzdové náklady má největší městská firma ročně okolo sedmi miliard včetně dalších benefitů a průměrná mzda zde byla 42 277.

Dopravní podnik odhadl, že pokud by se v příštím roce měl mzdy zvýšit o letošní míru inflace, která se v současnosti pohybuje nad třemi procenty, mzdové náklady podniku by se zvýšily o zhruba 300 milionů korun.

„Zachování v současnosti platných parametrů v oblasti mezd a benefitů i pro příští rok, tedy jejich zafixování na stávající úrovni po dobu jednoho roku, není jenom představou našeho akcionáře, tedy města, S tímto návrhem vstoupilo do jednání s odborovými organizacemi i samotné vedení DPP,“ potvrdil vedoucí komunikace dopravního podniku Daniel Šabík.



Společně se zástupci města podnik argumentuje propady příjmů kvůli koronaviru a s tím spojeným výpadkem turistů. Nepomohlo ani omezení provozu v době pandemie.

Podle Šabíka jezdilo MHD jen o osm procent méně než před koronavirem. Podle odhadů bude v rozpočtu DPP chybět v tržbách z prodeje jízdného zhruba 1,5 miliardy korun. V roce 2019 byly celkové tržby za jízdné v rámci PID celkem 4,6 miliard.

Podnik chce podle mluvčího hledat úspory i v jiných odvětvích, jako jsou provozní náklady, přesoutěžením některých zakázek, či změna v prioritách nejbližších investic.

„Všechna opatření, která se snažíme v této souvislosti v DPP realizovat, by měla vést právě k tomu, abychom v nákladech ušetřili chybějící prostředky, aniž bychom byli nuceni přistoupit k poslední možnosti, kterou je redukce pracovních míst,“ uzavřel Šabík.