Prahu zaplevelují tisíce dopravních značek, řidiče často matou

„Je to nějaký historismus, prověříme to. Nedává to smysl. Cílem je se dopravního značení zbavovat,“ reagoval na situaci v Hráského ulici radní pro dopravu Prahy 11 Martin Duška (Piráti).

Stejný problém se na mnoha místech v různých variacích opakuje. Upozorňují na to i dopravní odborníci. „Těch značek je tolik, že řidiče mohou splést. Důležité informace jako Stůj, Dej přednost v jízdě, Hlavní silnice nebo Stop mohou přehlédnout,“ vysvětluje odborný asistent z Fakulty dopravní ČVUT Petr Kumpošt.

Podle dopravních odborníků je za přebujelým dopravním značením také alibismus úřadů, aby v případě dopravní nehody nebyl někdo popotahován, že je určité místo špatně označené.

„Z pohledu policie musí být každý úsek komunikací označen správně. Každá křižovatka také ruší automaticky platnost značek, je pak nutné, aby se opakovaly,“ dodává Kumpošt. Umísťování značek většinou posuzuje dopravní policie.

Není ale pravdou, že by se silniční provoz bez změti značek neobešel. Město se chlubí, že „vyčistilo“ Vyšehrad. „V areálu je jednotný dopravní režim,“ popisuje cestu ke změně náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Elišky Peškové a Zlatnická

Další velký shluk dopravního značení je také například v ulici Elišky Peškové v Praze 5. Tamní radnice přitom popisuje problematiku velkého počtu dopravních značek a nutnosti jejich omezování ve svém generelu dopravy.

Přebujelé značení Elišky Peškové Před domem č. o. 11 je nejprve zákaz zastavení a pak vymezení místa pro invalidy. To se opakuje i před č. o. 15, kde je zároveň značka s číslem modré parkovací zóny. Zlatnická První dvě značky v ulici jsou od sebe jen asi půl metru a obsahují celkem devět různých informací. Jedná se o jednosměrku, ve které oběma směry mohou jezdit jen cyklisté, je tam zákaz zastavení s výjimkou zásobování na 15 minut. V zóně je omezení pro náklaďáky. Kruhový objezd u Prašné brány Letos v květnu způsobil velké kontroverze kruhový objezd u Prašné brány. Podle radního Prahy 1 Richarda Bureše (ODS) je značení složité kvůli legislativě. „V Anglii když dělají kruhový objezd, přijde úředník, vezme provázek, udělá si kříž, vytvoří ‚prso‘ z betonu a doprostřed dá odrazku,“ říká Bureš. Podle něj následně Britové natřou ‚prso‘ načerveno a okolo něj vyznačí bílou kružnici. „U nás musíte mít dvě kružnice, ale spíše čtyři, vyšrafovat plochy, kudy nemá auto najíždět, a okolí obehnat sloupky. Ty zelené nenávidím, tak jsme aspoň zvolili černé,“ dodává Bureš.

„Některé jsou opravdu nadbytečné, nebo nejsou aktuální. Jsme si toho vědomi,“ říká starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS). Ta nechala odborem dopravy své městské části situaci v popsané komunikaci prověřit. „Všechny značky tam prý mají své odůvodnění a v ulici Elišky Peškové odbor nevidí žádnou možnost nějaké redukce,“ přibližuje starostka.

Dalším místem se skrumáží dopravního značení je Zlatnická v Praze 1. Mimo jiné na místě platí zákaz vjezdu pro autobusy. Nechybí upozornění, že se část pravidel nevztahuje na vozidla s výjimkou hlavního města. Opakuje se vymezení parkovací zóny, v místě je i vyhrazené místo pro invalidu a zákaz zastavení s výjimkou zásobování do patnácti minut. Podle radního pro dopravu Prahy 1 Richarda Bureše (ODS) je nutné změnit legislativu.

„Problémem ve Zlatnické je mimo jiné to, že se všechny značky musejí opakovat po výjezdu z garáží,“ vysvětluje.

Kupka chce změnu

Přestože si městské části mnohdy stěžují na nedostatky v legislativě, ministerstvo dopravy tvrdí, že radnice rozhodně nějak aktivně po změně nevolají.

„Rozumíme tomu, že některé úřady mohou kvůli tomuto tématu žít v nejistotě. Pokud tomu ale tak je, mohou se na nás v této věci obrátit. To ale na rozdíl od jiných témat neudělaly,“ říká mluvčí resortu František Jemelka.

„Nezaznamenali jsme, že by si radnice stěžovaly či chtěly radu nebo pomoc. Ve věci nejistoty či předběžné opatrnosti v otázce určitého typu dopravního značení se na nás nikdo neobrátil,“ dodává mluvčí ministerstva.

Vedení metropole se ale ohrazuje a tvrdí, že po změnách volá. „Snažíme se značky zmenšovat a dávat jich co nejvíc na jeden sloupek, kde to legislativa dovolí. Dali jsme dokonce i podnět na ministerstvo dopravy, ale legislativní odbor úřadu naše návrhy zamítl,“ připomíná náměstek primátora Scheinherr.

Přitom změny mají velké zastání přímo u ministra. „Jsem velkým příznivcem zjednodušení dopravního značení. Chci pravidla upravit,“ říká pro MF DNES ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Dokud se legislativa nezmění, řeší například Praha 1 na některých místech problémy s dopravním značením postupem na hraně stávajících pravidel. Podle radního Bureše se to týkalo třeba Lazarské. „Měli jsme tam totem se všemi povinnými informacemi kvůli průjezdu a bylo jich opravdu mnoho,“ zmínil.