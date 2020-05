Dopravní podnik v Praze posílí tramvaje a autobusy, omezení čeká metro C

Od pondělí 11. května začnou autobusy jezdit podle „poloprázdninového“ jízdního řádu, který byl v Praze platný v době před epidemií koronaviru.

Stejný režim začne platit u provozu tramvají po skončení nouzového stavu 18. května.



„Provoz autobusů na městských linkách v Praze ve srovnání s aktuálním prázdninovým provozem posílí asi o 6 procent, u tramvají se zkrátí současný interval 10/12/10 na 8/10/10, u páteřních linek číslo 3, 9, 17 a 22 pak na 4/5/5,“ informovala mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.



Od příštího týdne také přestane platit jedno z preventivních opatření, a to automatické zastavování autobusů a tramvají na zastávkách na znamení.



Ostatní opatření, jako zkrácený provoz některých linek do 22:30 hodin, zákaz nastupování předními dveřmi nebo zrušení školních spojů, ale stále platí.



Zavřená stanice metra C Opatov Následující dva víkendy bude zavřená stanice metra Opatov, kde dopravní podnik buduje výtah. Omezení bude platit od pátku 8. května do neděle 10. května a následně druhý víkend od soboty 16. května do neděle 17. května. Podnik v místě zavede náhradní autobusovou dopravu.

Po jarní údržbě začne opět jezdit lanová dráha na Petřín, i když také v omezeném provozu. Převážet bude maximálně třicet lidí a nebude zastavovat v mezistanici Nebozízek, aby nebyl překročen počet cestujících. Dopravní podnik také vybízí cestující, aby při čekání dodržovali rozestupy.

Postupný návrat k plnému provozu začne též na železnici a příměstských autobusových linkách. Od 18. května by se měly vrátit posilové vlaky na páteřní linky S7 a S9.

„Dále se od 25. května předpokládá návrat příměstských autobusových linek do původního stavu před omezením. Od 30. května by se měl obnovit provoz dočasně zrušených nočních víkendových vlaků z Prahy do Středočeského kraje ve 2:30 a vyjet by měly i sezonní vlaky z Prahy do středních Čech,“ doplnila Řehková.