Sobotní běžecký závod řidičům uzavře část centra Prahy, MHD změní trasy

V letošním roce se má závodu zúčastnit celkem 7 500 běžců 67 národností. První ze závodů Adidas Běh pro ženy, v délce 5 kilometrů, startuje v 18:00 hodin na náměstí Republiky, Birell Běh na 10 km pak začíná v 19:30 na stejném místě. Oba závody končí opět na náměstí Republiky u Palladia.

Uzavírky v trase závodu, který se uskuteční v centru města, začnou platit už s předstihem. Zprůjezdněny naopak budou hned po proběhnutí posledního běžce. Dopravu v oblasti bude řídit Policie ČR ve spolupráci s městskou policií.

Předpokládané uzavírky komunikací se budou v čase od 16:30 do 22:00 hodin týkat dolní poloviny Václavského náměstí, ulice Na Příkopě a náměstí Republiky. V rozmezí od 17:30 do 21:00 hodin budou uzavřené ulice Revoluční, nábřeží Edvarda Beneše, Štefánikův a Čechův most, nábřeží Kpt. Jaroše ve směru do centra a Letenský tunel. Od 19:20 hodin pak postupně podle průběhu akce bude až do 20:45 hodin uzavřeno Rohanské a Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody, Těšnovský tunel, Lannova ulice a Nové mlýny.

V celé trase obou závodů bude platit zákaz zastavení a jeho nerespektování bude znamenat odtažení vozidla. Zákaz bude rozšířen z důvodu vybudování zázemí celé akce v oblasti náměstí Republiky, Hybernská a Na Příkopě, ten bude platit už od pátku 1. září 2023 od 18:00 hodin, a to až do soboty 2. září 2023 do půlnoci. Další zákaz zastavení, v sobotu 2. září 2023 od 12:00 do 23:00 hodin, bude pak zaveden v ulici Revoluční, na nábřeží Edvarda Beneše, nábřeží Kpt. Jaroše i na Dvořákově a Rohanském nábřeží.

Radši využijte metro, radí organizátoři

Dočasné změny se dotknou také povrchových linek MHD, proto bude vhodnější v sobotu v centru města využívat linek metra. V den závodu bude zhruba od 16:00 do 21:30 hodin obousměrně přerušen provoz tramvají a autobusů v oblasti náměstí Republiky, Revoluční ulice, Štefánikova a Čechova mostu a na nábřeží Edvarda Beneše.

Linky tramvají 2, 6, 8, 15, 17, 26 a 27 budou vedeny po odklonových linkách, provoz historických linek 41 a 42 bude ukončen okolo 16 hodin. Autobusová linka 194 bude během odpoledne zkrácena na úsek Nemocnice Pod Petřínem až Staroměstská, linka 207 bude nejprve omezena a později zkrácena na úsek Ohrada až Florenc.