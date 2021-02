„Byla to žena ve věku 47 let, která utrpěla úraz hrudníku a byla následně převezena do Vinohradské nemocnice na ortopedii,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.



Hasiči k obrácení vozidla použili speciální vyprošťovací automobil s jeřábem.



Řidička si i přes zranění byla schopná po nehodě sama zavolat odtah vozu. Pod vlivem alkoholu podle policie nebyla, příčina nehody se vyšetřuje, sdělil mluvčí Jan Daněk.