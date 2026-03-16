Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta

  8:46
Vážná dopravní nehoda se stala v neděli pozdě večer u obce Sojovice na Mladoboleslavsku. Vozidlo Škoda tam zarazilo do stromu. Zranilo se pět lidí, pro jednoho člověka letěl vrtulník. Řidič nejspíš nezvládl předjíždění. Podle informací redakce iDNES.cz cestoval jeden z pasažérů v zavazadlovém prostoru.

Nehodu policii nahlásili krátce před 22:15. „Podle prvotního šetření to vypadá tak, že vozidlo Škoda předjíždělo jiné vozidlo a řidič následně zřejmě nezvládl řízení a havaroval do stromu,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeských policistů Barbora Schneeweissová.

Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16. března 2026)
Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16. března 2026)
Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16. března 2026)
Složky IZS zasahují u dopravní nehody u Sojovic na Mladoboleslavsku. (16. března 2026)
10 fotografií

Dodala, že řidičem byl muž narozen v roce 1982 a policisté u něj provedli dechovou zkoušku i test na jiné návykové látky, nicméně obojí vykázalo negativní výsledek. Další okolnosti nehody policie vyšetřuje.

Podle informací redakce iDNES.cz jeden z pasažérů cestoval v zavazadlovém prostoru vozidla. Tuto informaci policisté nepotvrdili ani nevyvrátili, podle mluvčí Schneeweissové ale s touto verzí také pracují. Zranilo se pět lidí, jeden osmnáctiletý mladík těžce, vrtulník jej transportoval do pražské nemocnice.

Mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková pak redakci potvrdila pět zraněných. „Tři pacienty s poraněním hlavy jsme odvezli do FN Bulovka, nezletilého pacienta s bolestí dolní končetiny do FN Motol-Homolka a pátého pacienta s úrazem hlavy a zlomeninou pažní kosti jsme po ošetření transportovali letecky do Ústřední vojenská nemocnice.“

Místo nehody

Místo nehody

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: