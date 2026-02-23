Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvoří se kolony

  8:08,  aktualizováno  8:14
Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokuje dva jízdní pruhy, zbylé dva jsou průjezdné. Řidič se nezranil. Tvoří se kolony, omezení má podle ŘSD trvat tři hodiny.
Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)
Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026) | foto: Hasiči Praha

„Na místo vyjely 3 jednotky hasičů. Jedná se o převrácený nákladní kontejnerový automobil převážející bagr, který blokuje dva jízdní pruhy,“ uvedli hasiči na síti X.

Dodali, že zbývající dva pruhy jsou průjezdné. Policie později upřesnila, že jde o levý a prostřední pruh na 24. kilometru a dopravní omezení se týkají obou směrů jízdy.

Podle serveru Dopravní info, který spravuje Ředitelství silnic a dálnic, se na místě tvoří kolona, která má téměř dva kilometry. Průjezdová rychlost je kolem 50 km/h. Omezení odhadují na tři hodiny.

Přibližné místo nehody

