Hod dlažební kostkou po svědkovi suďte jako pokus o vraždu, žádá žalobkyně

Přikryl je kvůli incidentu, který se stal v květnu 2021 během hlavního líčení v Justičním areálu Na Míčánkách, stíhán za pokus těžkého ublížení na zdraví svědka, výtržnictví a poškození cizí věci. Kostka totiž podle obžaloby svědka zasáhla a poté narazila do dřevěného obložení na zdi, kde udělala díru.

Státní zástupkyně Taťána Prici ve čtvrtek po provedeném dokazování navrhla ve své závěrečné řeči, aby Městský soud v Praze změnil v Přikrylově případu právní kvalifikaci na pokus o vraždu.

„Z důkazů je zřejmé, že to byl plánovaný chladnokrevný útok potencionálně vražednou zbraní proti svědkovi. Pohyb byl velice dobře kontrolován, šlo o zacílený útok na hlavu poškozeného,“ zdůraznila. Incident zachytila kamera nainstalovaná v jednací síni.

„Nejprve ze své příruční tašky vytáhl žulovou dlažební kostku tvaru kvádru o rozměrech 60 x 55 x 50 milimetrů a váze 445 gramů, kterou si na jednání přinesl. Poté se postavil z místa pro obžalované a pravou rukou, v úmyslu způsobit těžkou újmu, prudce hodil žulovou dlažební kostku směrem na hlavu poškozeného, který byl v tu dobu vyslýchán jako svědek a stál u řečnického pultu ve vzdálenosti 3,33 metru.“ citace z obžaloby

Svědek podle ní útok nečekal, periferně zaznamenal nějaký pohyb, instinktivně se přikrčil a díky tomu nebyly následky vážnější. „Podle znalce by mohlo v konečném důsledku dojít i ke smrti poškozeného,“ uvedla a připomněla, že v lednu na počátku hlavního líčení Přikryl před soudem uvedl, že „si uvědomuje, že hod kostkou může člověka těžce zranit i zabít“.

„Toto uvědomění lze podřadit pod nepřímý úmysl, kdy věděl a byl srozuměn s tím, že může dojít i ke smrti poškozeného,“ dodala.

3. ledna 2023

Nejen vězení, i detence

Ze znaleckých posudků podle žalobkyně vyplývá, že Přikryl je člověkem s dlouhodobým profilem násilného jednání, má výbušnou povahu a smíšenou poruchu osobnosti. „Jedná se o vysoce nebezpečného pachatele a je i vysoké riziko, že bude na svobodě trestnou činnost opakovat. Vyhrožuje řadě osob, například znalcům,“ prohlásila.

Soudu navrhla, aby Přikrylovi uložil za plánovaný pokus vraždy na svědkovi trest v dolní polovině sazby, která činí 15 až 20 let vězení, a poslal ho do věznice se zvýšenou ostrahou. Žádá pro něj také zabezpečovací detenci.

Obžalovaný muž od počátku vinu odmítá. U soudu opakoval, že kostku vzal na ulici a přinesl ji na soud proto, aby ji hodil na stůl předsedkyni senátu, která podle něj vedla hlavní líčení „naprosto tristním způsobem“. Pak prý uslyšel v hlavě hlasy a kostku hodil na protější stěnu.

„Během hlavního líčení jsem dostal nějaký záchvat. V hlavě jsem měl hlasy. Je to šílený svazující pocit, nedá se tomu odolat, člověk to musí vykonat. Došlo k tomu hodu. Hod měl poškodit prkýnko na stěně. Je nesmysl, že bych zasáhl svědka. Je to pro mě sice naprosto nemorální člověk, ale neměl žádnou modřinu ani bouli. Klasicky simuloval,“ prohlásil Přikryl.

20. července 2022

Soudce napomínal advokáta

V průběhu hlavního líčení podala obhajoba řadu námitek, opakovaně zpochybňovala nestrannost senátu a namítala podjatost některých znalců.

Obhájce Pavel Říčka se několikrát dostal do slovní rozepře s předsedou senátu Kamilem Vacíkem. „Soud nechce situaci objasnit, má tu věc nalajnovanou. Chce klienta odsoudit,“ prohlásil v závěrečné řeči poté, co senát zamítl řadu obhajobou navrhovaných důkazů s tím, že jsou nadbytečné.

Soudce advokáta upozornil, že pokud bude soud nepodloženě obviňovat, mohl by se dopustit trestného činu. „Nemám žádný důvod, abych si myslel, že děláte něco nezákonného. Máte pověst slušného člověka,“ reagoval advokát. Navrhl znovuotevření dokazování, nebo osvobození svého klienta.

Přikryl loni v létě v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že dlažební kostku nosí běžně na obranu. Vadí mu, že ho znalci v projednávaném případu neoznačili za nepříčetného.

„Obecně se cítím duševně zdráv, ale pokud se dostanu do nějaké situace, kde jsem pod tlakem a kde na mě doléhá velká nespravedlnost, tak se může stát, že propadám krátkodobé nepříčetnosti,“ vysvětloval tehdy.

Dnes ve své závěrečné řeči uvedl, že je rád, že se nikomu nic nestalo. „S absolutní jistotou mohu prohlásit, že jsem neměl zájem nikomu ublížit. Nikoho jsem nechtěl zranit ani zabít. To, jak se to vyvinulo, je otázka mojí nepříčetnosti. Je na místě mě v té věci zprostit,“ prohlásil Přikryl.

„Už jsem byl ve vězení, ale v kriminále si nehledám kamarády. Chtěl bych žít jako dřív, vrátit se do advokacie a ne být ve vězení, učit se vařit drogy a krást auta. Prosím vás, abyste obžalobu zamítli. Neničte mi život,“ dodal.