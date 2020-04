Dva divocí koně zamířili z milovické rezervace do Německa

Zoopark v Sababurgu řadu let provozuje nejznámější německý chov divokých koní z Exmooru. Zvířata tam mají velký, prostorný výběh, který využívají společně se zubry.



„Výsledky výzkumů a pozorování ze Sababurgu jsme využívali při přípravě naší rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Citujeme je i ve studiích, které jsme publikovali o divokých koních a pastvě velkých býložravců. Jsme velmi rádi, že přírůstky z naší rezervace zamířily právě do tohoto známého a prestižního chovu,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Dříve byl Sababurg jediným místem na světe, kde se chovali divocí koně společně s jinými kopytníky. V roce 2015 se milovická rezervace stala první na světě, kde žijí vedle sebe divocí koně, zubři a zpětně šlechtění pratuři.

Podle České krajiny se sobotním transportem dvou klisen zvýšil význam rezervace. „Je důležité, že jsme začali vozit přírůstky narozené v našich chovech do zahraničí. Zapojení našich zvířat do zahraničních chovů přispívá k potřebnému toku genů. Je to další, vlastně nejvyšší stádium chovu těchto vzácných kopytníků. Tím, že se naše zvířata budou účastnit v zahraničí reprodukce, stala se česká populace exmoorských koní definitivně součástí populace celoevropské,“ uvedl Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky.

Rezervace v Milovicích Divocí koně přijeli na čtyřicetihektarovou pastvinu u Milovic v roce 2015.

V říjnu toho roku přibylo stádo zpětně šlechtěných praturů.

Koncem roku 2015 se rezervace rozšířila o dalších zhruba 120 hektarů pastvin nedaleko Benátek nad Jizerou a jako další původní kopytníci přibyli zubři.

Od té doby se daří udržovat v těchto místech před vymizením řadu ohrožených živočichů a rostlin.



V roce 2016 byly Milovice první rezervací, kde se všechny tři druhy velkých kopytníků podařilo rozmnožit.

Iniciativa obecně prospěšné společnosti Česká krajina stala světově nejsledovanějším českým projektem posledních let.

Referovala o něm média po celém světě.

Dokončení rezervace v Milovicích se protáhlo o několik let a ochranáři tvrdí, že německý zoopark přijetím dvou klisen pomohl získat čas na záchranu rezervace. Ochranáři o roku 2015 upozorňují, že dokončení rezervace nabírá nebezpečné zpoždění.

V současnosti ochranáři pořádají sbírku na dokončení rezervace. Veřejnost může posílat finanční podporu na sbírkový účet 2100540679/2010 nebo dárcovskou zprávu ve tvaru DMS KRAJINA 90, DMS KRAJINA 60 nebo DMS KRAJINA 90 na číslo 87 777.

Sobotní transport do Německa nebyl první cestou milovických zvířat do zahraničí. Před několik týdny odjel zubří býk Turbulent Knight, jehož jméno pomáhali vybrat studenti z vídeňské střední školy, do nizozemského Národního parku Zuid Kennemerland.

Ochranářská organizace Česká krajina na projektech spojených s ochranou přírody spolupracuje s experty z Biologického centra Akademie věd České republiky, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Karlovy v Praze, Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky, České zemědělské univerzity v Praze, Mendelovy univerzity v Brně, Masarykovy univerzity v Brně a dalších odborných institucí.