Dívku srazila při přebíhání silnice tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Dívka si kromě výpadku paměti stěžovala také na bolest nohy. I proto skončila podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse v péči lékařů.
„Holčičku zhruba ve věku dvanácti let jsme na místě vyšetřili a pro možné podezření na úraz hlavy byla následně transportována do traumacentra,“ uvedl pro iDNES.cz Kirs.
Na místo byli povoláni také pražští hasiči kvůli možnému vyproštění zespodu tramvaje, nakonec však jejich zásah nebyl potřeba, uvedl mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Po dobu zásahu, který trval zhruba 45 minut, byly tramvajové linky 12 a 31 na trase Balabenka – Vysočanská – Starý Hloubětín vedeny obousměrně po odklonové trase přes zastávku Nádraží Libeň.
