Praha chce přebarvit autobusy i tramvaje. Architekt Kotas hrozí soudem

Už brzy se má začít zásadně měnit vzhled tramvají i městských a příměstských autobusů nebo vlaků. Rada hlavního města se chystá na jednom ze svých příštích jednání potvrdit vítězný návrh, který vybrala porota v nedávné designérské soutěži.

Jejím smyslem bylo v rámci postupné integrace hromadné dopravy v Praze a Středočeském kraji vytvořit jednotnou vizuální identitu, která by byla pro cestující snadno rozeznatelná, což až dosud chybělo.

„Očekávám, že na nejbližších jednáních rady v polovině července nebo začátkem srpna schválíme vítěze soutěže,“ řekl MF DNES náměstek primátora pro oblast dopravy Adam Scheinherr (Praha sobě). Teprve potom bude možné jméno autora nejlepšího návrhu zveřejnit a novou podobu představit.

Jisté už je alespoň to, že tramvaje o svoji tradiční barvu nepřijdou.

„Jednotná podoba bude vycházet ze základních barev Prahy a Středočeského kraje, tou hlavní je červená,“ prozrazuje náměstek. Doplňovat by ji měla bílá. Jedinou výjimku budou mít dnes už historické tramvaje T3, které i do budoucna zůstanou v nezměněné podobě.

První autobusy v novém designu by se mohly na území Prahy objevit už na konci letošního nebo začátkem příštího roku.

Soutěž se ovšem netýkala jen nové vnější podoby vozů MHD, jednotný vzhled má mít i navigační systém a piktogramy uvnitř. Důležitou součástí soutěže je také nové společné logo Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje.

Podle slov Adama Scheinherra celá soutěž město vyšla zhruba na 1,7 milionu korun, včetně odměny pro vítěze. Žádné další náklady už prý nepředpokládá. Tvrdí totiž, že nový design bude dostávat vozový park v průběhu příštích let buď v rámci nákupu nových kusů, nebo během plánovaných celolakových údržeb.

Opozice: Vyjde to na sto milionů

Opozice na magistrátu ovšem pochybuje, že se celý projekt nijak víc neprodraží. Už na únorovém jednání zastupitelstva předsedkyně klubu ODS Alexandra Udženija odhadovala, že se náklady na přelakování nakonec mohou vyšplhat až na sto milionů korun. Podle ní je totiž podstatný rozdíl mezi drobnými opravami poškozeného laku a kompletním přebarvením.

Její stranická kolegyně a zastupitelka Jaroslava Janderová se nyní navíc domnívá, že v době koronakrize by město mělo směrovat své prostředky do důležitějších projektů. Janderová je zároveň šéfkou kontrolního výboru zastupitelstva, který v posledních měsících dostal k tomuto tématu hned dva podněty na projednání. Podal je architekt Patrik Kotas, který je mimo jiné autorem designu současných tramvají 15T ForCity.

Ve svých stížnostech především kritizuje to, že s ním vedení města o svém záměru nejednalo a ani jej o něm neinformovalo. Sám se změnou podoby „svých“ tramvají zásadně nesouhlasí. Architekt je proto v případě schválení soutěže připraven se s městem soudit. „Je otázka, do jaké míry by chystané změny designu zasahovaly do jeho autorských práv,“ připouští Jaroslava Janderová.

Vedení města s takovým výkladem ale zásadně nesouhlasí. „Jeho práv se nijak nedotkneme,“ brání se Scheinherr. A pražský zastupitel Pavel Zelenka (Praha sobě), který je zároveň i členem magistrátní komise pro design a veřejný prostor jde ještě dál. „Je to vydírání města nedoložené žádným právním titulem,“ je přesvědčen. Zelenka odmítá i další Kotasovy výtky, které zpochybňují legitimitu soutěže, která byla neveřejná, nebo zastupitelův údajný střet zájmů.

Kontrolní výbor se měl této záležitosti věnovat už na svém červnovém jednání. Kvůli nařízené karanténě všech radních i některých dalších zastupitelů a úředníků však musela být schůze zrušena. Vzhledem k obvyklé letní pauze by se tak výbor měl znovu sejít až v září.

To už ale bude na projednání pozdě, protože výsledek soutěže mezitím schválí rada města. Janderová se proto podle svých slov chystá vystoupit přímo na schůzi radních, kde je upozorní na možná rizika spojená se schválením výsledků designérské soutěže. „Jako zásadní pochybení však vidím, že s panem architektem Kotasem nikdo nejednal. Pokud by následně u soudu vyhrál, stálo by to město velké peníze,“ uzavírá Janderová.