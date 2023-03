Je nás nespočet, chlubili se aktivisté. Opět blokovali dopravu v Praze

Akce za zklidnění dopravy a zavedení plošného limitu 30 kilometrů za hodinu po vzoru Paříže a Bruselu se konala od 17 hodin. Na sociálních sítích se pořadatelé chlubili, že účastníků bylo nespočet. Odhadem jich byly tři desítky. Cesta vedla z Dienzenhoferových sadů přes Jiráskův most, Reslovou, Ječnou a Legerovou k Národnímu muzeu.

„Politici nám před volbami slibovali bezpečnější a klidnější ulice, které neslouží jen autům. A výsledek? Mazání cyklopruhů? Stavby dalších tunelů a dálnic, které do Prahy přivedou ještě víc aut? Povede dál kolem Národního muzea dálnice? 33 let od prvního protestu za humanizaci magistrály? Pojďme dát politikům najevo, co si o tom myslíme,“ vyzvali organizátoři akce na Facebooku.

Demonstranti požadují bezpečnější a tišší ulice, méně aut v centru, méně výfukových zplodin a karcinogenního prachu a více bezpečného prostoru pro cyklisty a chodce. Zároveň je podle nich cílem, aby po pražské magistrále mohli jezdit cyklisté a byla přístupnější i chodcům.

️Podle jejich slov je plošná třicítka bezpečná pro všechny a podle zkušeností ze západních měst ani řidiče nezdrží, doprava bude plynulejší a v ulicích bude méně aut, protože víc lidí dá přednost kolu nebo MHD.

Jednalo se už o sedmý pochod organizovaný hnutím Poslední generace. Aktivisté v posledních týdnech svým průvodem zablokovali dopravu v centru města města již několikrát, často si k tomu vybrali jednu z hlavních tepen metropole, severojižní magistrálu.

Za organizací Poslední generace stojí podnikatel a aktivista Arne Springorum. Aktivně bojuje za klima a snaží se pomoct firmám šetřit peníze za energie. Do České republiky emigroval z Německa. Springorum je mimo jiné členem organizace Just Stop Oil (Zastavme ropu).