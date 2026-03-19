Při prořezávání větví zasáhl dělníka elektrický proud, zůstal viset na stromě

Nešťastná událost se odehrála ve čtvrtek v obci Makotřasy na Kladensku. Dělníka zasáhl elektrický proud v momentě, kdy na stromě prořezával větve. Na pomoc mu vyjeli hasiči i záchranáři. Se středně těžkými popáleninami byl muž převezen do nemocnice.
Hasiči na Kladensku pomáhají zraněnému muži na stromě. (19. března 2026)
Záchranné jednotky oznámení o zraněném muži obdržely po deváté hodině ráno. Jelikož popálený dělník zůstal viset na stromě v přibližně šestimetrové výšce nad zemí, bylo nutné, aby na místo vyjeli kromě záchranářů i hasiči.

„Komplikací byl terén, plošinu a automobilový žebřík nešlo na místě postavit,“ uvedl jejich mluvčí Tomáš Bakalář. Hasiči už předem obdrželi informaci, že prostor bude pravděpodobně hůře technicky dostupný, a proto k nehodě kromě profesionální posádky z Kladna a dobrovolníků z obce Hřebeč vyslali dispečeři i specializovanou lezeckou jednotku.

Právě lezci pak zraněného muže bezpečně dostali pomocí lanové techniky na zem, kde si ho převzali středočeští záchranáři.

Podle jejich mluvčího Marka Hylebranta utrpěl dělník středně těžká zranění. Po ošetření na místě ho převezli do kladenské nemocnice. „Při ošetření i transportu byl muž celou dobu při vědomí,“ informoval redakci iDNES.cz Hylebrant.

