Zdrogovaný vnuk surově zbil svého dědu. Neodsuzujte ho, žádal senior soudkyni

Dnes třiačtyřicetiletý David F. bral podle svých slov drogy od devatenácti let. Vyučený pokrývač přišel kvůli konfliktní povaze a agresivitě vyvolané užíváním návykových látek postupem času o práci a skončil na ulici. Přebýval ve squatech. Opustila ho i partnerka s malým dítětem.

Děda se mu snažil pomoct. Loni v létě ho u sebe v domě nechal přespat, dal mu jídlo a nabídl i peníze, celkem 14 tisíc korun, aby mohl David uhradit dluhy včetně výživného. Vnuk ho však místo poděkování surově napadl. Co přesně bylo impulsem k útoku, prý neví.

Podle spisu vzal nejprve konferenční stolek a udeřil jím dědu dvakrát do hrudníku. Když senior spadl na zem, praštil ho nejméně pětkrát velkou silou pěstí do obličeje. Výčet způsobených zranění zabírá v rozsudku několik řádků, jde například o tříštivou zlomeninu nosu, zlomeniny jařmového oblouku, očnice, čelisti, dvou žeber či vykloubený malík na ruce.

„Lituji toho, co jsem způsobil. Uškodil jsem jak sobě, tak i dědečkovi a svým blízkým. Opravdu už nechci brát drogy. Poznal jsem, že mi to hodně uškodilo,“ prohlásil před soudem David F.

Několik dní před začátkem hlavního líčení poslal dědovi omluvný dopis, což mu prý poradila advokátka. Poškozený senior si vzal psaní s sebou a v jednací síni ho nahlas přečetl. Ještě před tím oznámil předsedkyni senátu Veronice Cukerové, že mu vnuk „vybil i zuby“. Chtěl tak zřejmě vysvětlit, proč hůř mluví.

„Touto cestou bych se ti chtěl omluvit za své jednání a chování, kterým jsem ti způsobil jednak vážná zranění a taktéž psychické útrapy. Velmi mě mrzí, že se tvůj zdravotní stav po zranění a lékařských zákrocích zhoršil. V době, kdy došlo k incidentu, jsem byl pod dlouhodobým vlivem drog. Přestože jste se mi snažili – ty a mamka – pomoci, tak jsem vás nechtěl poslouchat a žil jsem po svém. Ve vazbě jsem si uvědomil, jaký neblahý vliv na mě drogy měly a kam až mě dohnaly,“ citoval penzista z vnukova listu.

„Jsem připraven na sobě pracovat a snažit se zbavit závislosti, abych si mohl najít práci, žít řádný život a plnit své povinnosti, platit výživné a být otcem. Svého jednání upřímně lituji a ještě jednou se omlouvám. Přeji ti hodně zdraví a sil,“ zakončil David F. svůj dopis.

Stíhaný i za krádež a útok na ostrahu

„Kategoricky odmítám, abyste ho odsoudili za to, co udělal. A už o tom diskutovat nebudu,“ zdůraznil senior. Soudkyně ho upozornila, že se projednává závažný zločin, u kterého nemá na trestní stíhání vliv to, že s ním poškozený příbuzný nesouhlasí.

Obžaloba kladla Davidovi F. za vinu nejen brutální útok na dědu, ale i krádež v obchodě, z něhož odcizil tři balení dětských plen za zhruba tisíc korun, a následné napadení strážného, který ho chtěl za pokladnami zastavit. Jen díky tomu, že člen ostrahy pohotově vykryl rány pěstí, se tento incident obešel bez vážnějšího zranění.

Obžalovaný před soudem prohlásil vinu v celém rozsahu obžaloby, což senát přijal a zohlednil při ukládání trestu. Muži hrozilo od pěti do dvanácti let vězení. Žalobkyně pro něj žádala osm let za mřížemi. I s ohledem na to, že byl v minulosti již dvakrát odsouzen za ublížení na zdraví a výtržnictví.

Senát nakonec uložil Davidovi F. trest na spodní hranici sazby, tedy pět let ve věznici s ostrahou. Soudkyně uvedla, že se díky prohlášení viny nabízela i možnost jít pod sazbu. Nakonec tak s přísedícími neučinili kvůli přitěžujícím okolnostem. Za jednu z nich považují surový útok na blízkého člověka, který se snažil pomoct.

„Pan poškozený má stále potřebu vám nějak pomáhat, ale nebude to donekonečna. To, co jste udělal, nejen ty opravdu způsobené rány, ale i rány na duši a důvěře, to vás bude stát hodně sil, aby byly zahojeny. Měl byste prokázat, že to, co jste psal v dopise, jste myslel vážně,“ řekla soudkyně odsouzenému.

Rozsudek zatím není pravomocný. Obě strany si vzaly lhůtu na případné odvolání. Davida F. nechal soud ve vazbě.