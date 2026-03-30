„Někdy kolem půl osmé volali kolemjedoucí řidiči kvůli daňkům městskou policii, která mě kontaktovala,“ uvedl ředitel Trans Hospital Plus Bořek Bulíček, který je zároveň členem mysliveckého sdružení Řevnice. Proto strážníci s oslovili právě jeho.
„Kolegové z Trans Hospital Plus jeli zrovna ze zásahu, proto nám přijeli na pomoc,“ vysvětlil Bulíček.
Zveřejněné video zachycuje záběry z vyproštění daňků, přičemž se všichni zúčastnění museli potýkat s vystrašenými zvířaty i pevnou sítí, kterou běžně užívají zemědělci.
„Jeden z daňků už byl značně vysílený, druhý se ale vzpíral,“ popisuje náročnou situaci Bulíček. „Po chvíli boje, kdy jsme každý dostali pár ran, se nám podařilo daňka přemoci. Překryli jsme mu oči, což můžete vidět na videu.“
„Jednoho jsme po vyproštění pustili rovnou, druhého jsme převezli do lesa, kde se po chvíli vzpamatoval,“ dodal Bulíček.
Pomohli také strážníci, kteří kvůli vypuštění čilejšího zvířete na chvíli zastavili provoz. „Celou dobu jsme u zásahu byli a korigovali dopravu,“ doplnila Veronika Matoušková z Městské policie Řevnice.
Zachránci zvířat se v popisu videa omluvili za vulgární výrazy, které v zápalu boje zazněly. Video je podle nich nesestříhané. Díky rychlé reakci týmu se oba daňky podařilo bezpečně vymotat ze sítě a vypustit zpět do volné přírody.