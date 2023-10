D8 směrem do Prahy blokuje nehoda. Zasahoval vrtulník, tvoří se dlouhé kolony

„Na místo vyjeli také profesionální hasiči ze stanice Kralupy nad Vltavou. Jde o nehodu, při které skončil osobní automobil na střeše. Jednu osobu musí hasiči vyprostit za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení,“ uvedli středočeští hasiči na platformě X.

Podle vyjádření mluvčí středočeské policie Vlasty Suchánkové je se nehoda stala tak, že řidič Renaultu Scenic při přejíždění z levého do pravého pruhu dostal smyk, narazil do svodidel a vůz se přetočil na střechu. Zda byl řidič pod vlivem alkoholu, není známé. „Byl nařízen krevní test,“ uvedla mluvčí s tím, že řidič, ročník 1995, utrpěl těžké zranění. Řidiče po vyproštění přepravil do nemocnice vrtulník. Jeho spolujezdec utrpěl zranění lehká.

ŘSD Středočeský kraj @RSD_Stredocesky ❗️Dálnice D8 směr Praha uzavřena! Na km 15 došlo k vážné dopravní nehodě osobního auta, které skončilo na střeše. Na místě jsou složky IZS. Doprava směr Praha odkláněna přes EXIT 18 a 9. Předpokládané obnovení plného provozu v 9:30 hod. https://t.co/Ya6917B3l7 oblíbit odpovědět

Dálnice byla přibližně hodinu kompletně uzavřena, okolo 8:30 byl zprovozněn jeden jízdní pruh. „Řidiči mohou s velkou opatrností projet levým jízdním pruhem,“ dodala mluvčí.

Mluvčí záchranné služby Asociace samaritánů České republiky (ASČR) Petra Homolová uvedla, že se během nehody zranili 2 lidé. „Řidič byl uveden do umělého spánku a byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic,“ uvedla. Spolujezdec utrpěl zranění hrudníku a je ve stabilizovaném stavu.

Podle webu dopravniinfo.cz bude na místě nehody běžný provoz obnoven okolo 9:30.