Kamionu na D5 u Prahy praskla pneumatika a skončil na boku, tvoří se kolony

Nehoda se stala na třetím kilometru dálnice D5 poblíž Rudné u Prahy ve směru na Rozvadov. „Kamion tam pravděpodobně havaroval poté, co mu za jízdy praskla pneumatika,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa. S návěsem následně skončil převrácený na boku mimo vozovku.
Záchranáři řidiče vyšetřili, protože však z nehody vyvázl bez zranění, nebyl nutný jeho převoz do nemocnice. Policie zároveň uvedla, že muž nebyl pod vlivem alkoholu.
Událost výrazně zasáhla dopravu. „Dálnice je ve směru z Prahy průjezdná pouze částečně,“ doplnil Truxa. Provoz byl sveden do jednoho pruhu a v úseku se tvoří kolony.
Kamion převážel palety s obaly. Přestože souprava po nehodě skončila mimo dálnici, náklad se podle policie nevysypal.
Hasiči na místě likvidovali únik provozních kapalin a podíleli se také na úklidu komunikace. V současné chvíli probíhá vyprošťování havarovaného kamionu.
