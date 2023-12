Nemocnice omezují návštěvy, kvůli nízkému zájmu o očkování přibývá nakažených

Konkrétně to podle něj znamená, že jednotlivé nemocnice a sociální zařízení mohou zavést zvláštní podmínky vstupu, nařídit používání respirátorů nebo omezit návštěvy pacientů.

Nadále ale platí doporučení, aby se hlavně rizikové skupiny očkovaly nejen proti chřipce, o kterou byl letos zájem, ale i proti covidu, na který podle ministerstva lidé zapomínají.

„Teď už nejde o to, jestli člověk dostal první, druhou nebo třetí dávku, je to víceméně už sezonní věc, takže je nutné, aby se lidé naočkovali před sezonou,“ podotýká Jakob s tím, že v září se lidé stále očkují spíše proti chřipce, což nákaze koronavirem nezabrání.

Ministerstvo zdravotnictví také představilo novou očkovací vakcínu od společnosti Novavax, která je upravena na stávající covidovou mutaci.

Pacienti bez návštěv

Nejvíce potvrzených případů zatím přinesl pondělek 11. prosince, a to 543 nakažených. Přestože počty nových pacientů den ode dne narůstají, pražské nemocnice nehlásí dramatický počet hospitalizovaných a k opatřením proti šíření nákazy sáhly jen některé.

3 192 Pražanů bylo během listopadu nakaženo koronavirem. 147 potvrzených případů (včetně reinfekcí) za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel. 68 reinfekcí za posledních 7 dní na 100 tisíc obyvatel.

„Zákaz návštěv jsme v Nemocnici Na Homolce zatím nezavedli, máme ale nastavena doporučení pro návštěvy hospitalizovaných pacientů, aby používaly respirátory z důvodů zvýšeného výskytu všech virových onemocnění,“ uvádí mluvčí nemocnice Martina Dostálová. Epidemickou situaci tady každý den vyhodnocují a opatření se tak podle ní mohou měnit.

„Nyní jsou u nás hospitalizovány jednotky pacientů s covidem, nikdo s těžkým průběhem,“ říká Dostálová.

Oproti tomu FN Motol se pro návštěvy blízkých pacientů už zcela uzavřela, a to na všech pracovištích, zatímco ve FN Královské Vinohrady se omezení návštěv týká jen jednotek pracovišť.

V běžném provozu a bez omezení návštěv zůstává dle vyjádření mluvčí Evy Libigerové FN Bulovka. „Přijímáme pacienty kvůli úplně jiným nemocem, a jenom proto, že jim uděláme stěry, tak náhodně zjistíme, že mají i covid,“ uvádí Libigerová s tím, že pacientů je v současnosti víc, ale nákaza koronavirem není primárním důvodem jejich příjezdu do nemocnice. „Pokud se někdo ocitne na JIP, pak buď velmi starý člověk, nebo pacient s jinou vážnou nemocí, k níž má přidružený covid,“ dodává.

Těžké případy nejsou

Stejnou zkušenost popisuje primář interní kliniky FN Královské Vinohrady Martin Havrda. „Máme hodně pacientů s respiračními infekcemi, ale těžké případy s covidem jsou výjimečné,“ říká Havrda. Dodává, že už se nepotkávají s případy, kdy by se stav relativně zdravého člověka v důsledku nákazy covidem zásadně zhoršil.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici je podle slov mluvčího Petra Sulka aktuálně hospitalizovaných 35 pacientů s covidem.

„Nemocní mají mírný až středně těžký průběh, ale zatím se nejedná o žádné těžké případy,“ říká Sulek. I tady jde ale většinou o pacienty s dalšími přidruženými nemocemi.

„Návštěvy zatím centrálně neomezujeme, ačkoliv na některých našich pracovištích platí individuální režim návštěv, a to zejména na odděleních s JIP či v rámci pracoviště ARO,“ podotýká Sulek s prosbou, aby návštěvníci nemocnice dodržovali alespoň základní hygienická a protiepidemická opatření, a to zvláště u rizikových pacientů.

„Zejména doporučujeme nošení roušek, dezinfekci rukou a v případě, že se člověk osobně necítí zdráv, tak raději odložit návštěvu u nemocného na pozdější dobu,“ dodává Sulek.

Opětovné covidové pandemie se podle epidemiologů už obávat nemusíme, přesto není radno tuto infekční nemoc podceňovat. „Rozhodně to není běžné respirační onemocnění, mělo by se mu předcházet a nepodceňovat ho,“ říká hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal s tím, že i letos na covid umírá víc lidí než na chřipku. Přejímá doporučení ministerstva, že není v současnosti už nic platné spoléhat se na posilující dávku z loňska, ale je nutné očkovat se vždy znovu před sezonou. „Kdo ví, třeba bude příští rok k dispozici vakcína na covid i chřipku v jednom, což by lidem očkování usnadnilo,“ uzavírá Smejkal.