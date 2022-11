Cizinec ozbrojený nožem brutálně napadl čtyři lidi, včetně náhodného chodce

Případ se stal už v polovině března, policie o něm ale informovala až nyní. První útok se stal ve večerních hodinách v bytě v Praze 4.

„Tam útočník udeřil do hlavy čtyřicetiletého muže, který u něj přespával. Následně napadl i dalšího muže v bytě, který se snažil bránit svého kamaráda,“ popsala policejní mluvčí Eva Kropáčová s tím, že agresor zasáhl muže nožem do hlavy. Poté si na ruku nasadil boxera a pokračoval opakovanými údery pěstí do hlavy a horní části těla.

O necelé dvě hodiny později cizinec v Hněvkovského ulici napadl náhodného kolemjdoucího. „Bez jakéhokoliv důvodu jej udeřil boxerem do hlavy. V důsledku toho muž upadl na zem a ztratil vědomí,“ uvedla Kropáčová.

Násilník se poté vrátil do svého bytu. Tam se vrhl i na třetího z mužů, který tam taktéž přespával. Přiložil mu na krk kuchyňský nůž. Chtěl peníze a slib, že poškozený nebude volat policii. Když se agresor peněz nedočkal, opět zaútočil.

Kriminalisté zjistili, že všechny útoky má zřejmě na svědomí pětatřicetiletý muž původem z Gruzie jménem Javakhishvili Rati. Ten je podezřelý z těžkého ublížení na zdraví, dále vydírání a loupeže.

Jelikož se dosud nepodařilo cizince vypátrat, kriminalisté zahájili trestní stíhání útočníka jako uprchlého a žádají o pomoc veřejnost.

„Jakékoliv informace směřující k místu jeho pobytu, prosím neprodleně oznamte na linku 158. V žádném případě se muže nesnažte zadržet, protože může být nebezpečný,“ uvedli policisté.

V případě dopadení a odsouzení hrozí hledanému až 12 let vězení.