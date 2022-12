Cizinci ve městě jsou kriminálníci, myslí si místní. Policie řeči vyvrací

Tady se každý bojí chodit ven. Není tu bezpečno a mohou za to cizinci. To je nejčastější reakce mladoboleslavských obyvatel při dotazu na to, zda se ve městě cítí bezpečně. Také někteří politici na potřebě zatočit s kriminalitou cizinců stavěli předvolební kampaně, a stejně tak v obvyklé internetové diskusi má veřejnost jasno, že za kriminalitu mohou hlavně cizinci, kteří přicházejí pracovat do automobilového průmyslu.

Jenže konkrétní čísla kriminality, která nyní získala MF DNES, hovoří docela jinak. Středočeský kraj se totiž zaměřil na bezpečnost v průmyslových zónách ve středních Čechách, kde se cizinci vyskytují nejvíce, protože tam přicházejí za prací. Největší takové zóny jsou hlavně v centrech automobilového průmyslu, tedy na Mladoboleslavsku, případně ještě v menší míře na Kolínsku.

13 391 trestných činů

Největší zóna cizinců Největší průmyslovou zónou ve středních Čechách, kde ve velkém žijí zahraniční dělníci, je Mladá Boleslav. Konkrétně v obci s rozšířenou působností Mladá Boleslav žije 29 502 cizinců. To představuje jedno menší okresní město složené z cizinců. Z toho nejvíce je Slováků (36,1 %), Poláků (17,1 %), Ukrajinců (16,5 %), Bulharů (9,2 %) a Rumunů (8,2 %). Zdaleka se tedy nejedná jen o Ukrajince, často zmiňované nyní v souvislosti s utečenci před válkou. Například ve společnosti Škoda Auto podle zprávy krajského úřadu ke konci května 2022 pracovalo 520 Ukrajinců. To je relativně málo s ohledem na jejich celkový počet. Přímo v obci s rozšířenou působností jich žije 3 042, v celém okrese Mladá Boleslav to je 7 800. Kromě místní policie se na jejich kontrolu pravidelně zaměřuje odbor středočeské cizinecké policie. Ta letos v prvním pololetí zkontrolovala 4 255 cizinců v regionu (o 385 % více než loni).

Jak se v těchto zónách podílejí na kriminalitě cizinci, zmapovala nová zpráva o vývoji bezpečnosti a pořádku v těchto průmyslových zónách v souvislosti se zaměstnáváním cizinců. A ta má alespoň pro veřejnost překvapivý výsledek.

„Konkrétně od 1. ledna do konce letošního srpna bylo Policií ČR v kraji registrováno 13 391 trestných činů a jen 579 z nich bylo spácháno cizinci. To je 4,3 procenta,“ uvádí zpráva. Nejčastěji diskutovaní Ukrajinci, kteří do středních Čech ještě ve větší míře přišli po propuknutí války na Ukrajině, z toho mají „na triku“ jen 197 zločinů, tedy pouhé 1,4 procenta.

Třeba v Kolíně teď společně s Ukrajinci, kteří přišli se začátkem války, podle starosty Michaela Kašpara žije přes čtyři tisíce cizinců. „Policisté přesto říkají, že nemají kromě pár přestupků žádný problém. Musím říci, že dobrou spolupráci máme i s automobilkou Toyota, která případné nepřijatelné chování cizinců řeší,“ říká Kašpar.

Největší zónou, kde v kraji žijí zahraniční dělníci, je ale Mladoboleslavsko. Podle zprávy se v oblasti dlouhodobě vyskytuje 29 tisíc cizinců. Proto i většina zaznamenaných zločinů cizinců v rámci celého kraje je právě z Mladoboleslavska. Zdejší obyvatelé mohou mít pocit, že kvůli cizincům není v regionu bezpečno, ve skutečnosti jde přitom o pouhá čtyři procenta.

„Mohu z praxe potvrdit, že to tak opravdu je, cizinci mají na celkové trestné činnosti skutečně minimální podíl,“ říká ředitel územního odboru Policie ČR v Mladé Boleslavi Marek Jirouš. „Ačkoli si to veřejnost třeba úplně nemyslí, tak když se podíváte na statistická čísla, tak bezpečnostní situace u nás není vůbec špatná,“ říká Jirouš.

Více pijí, a to i za volantem

Jediné, co policie zaznamenala jako lehce mírně stoupající, je počet přestupků v dopravě s příchodem většího počtu Ukrajinců.

„Mají asi trochu jinou mentalitu, co se týče alkoholu za volantem,“ říká Jirouš. Třeba minulý týden cizinec se třemi promile alkoholu vyletěl na vyvýšený kruhový objezd na mladoboleslavském sídlišti.

Že je třeba rozlišovat skutečný počet zločinů a pocit bezpečnosti, si myslí i mladoboleslavský radní právě za oblast bezpečnosti Robin Povšík. „Něco jiného je trestný čin a něco jiného jsou přestupky jako pití alkoholu na veřejnosti nebo hluk,“ říká Povšík. Problém podle něho je, že cizinců je v Mladé Boleslavi hodně, více žijí venku, bydlí v malých bytech ve větším počtu lidí, neplatí za odpady, občas dělají nepořádek a rádi se napijí.

„Že by tady ale napadali lidi, způsobovali původním obyvatelům zranění nebo abnormálně kradli auta, vykrádali byty, tak to se prostě nedělo a neděje, žádná data to nevykazují,“ dodává Povšík. Nezměnilo se to ani s příchodem Ukrajinců, kterých teď v Mladé Boleslavi žije nejvíce z kraje.

Cizinci se podle něho chovají jinak a trvalým obyvatelům je to nepříjemné, mají z toho špatný pocit. „Oni rádi pijí, je tady vysoký počet narkomanů i více bezdomovců. To je to, s čím mají lidé problém,“ uvedl radní.

Cesta k většímu pocitu bezpečí obyvatel je především ve větším počtu strážníků, policistů a preventivních pracovníků v ulicích. Potřeba jsou také pravidelné kontroly ubytoven.