Cisterna narazila do skály a převrátila se, silnice na Kutnohorsku je zavřená

„Informace o nehodě jsme dostali krátce před osmou hodinou ranní. Nákladní vozidlo Tatra 815, které převáželo kaly, narazilo do skály. Policisté ve Zbizubech odklánějí dopravu přes Vranice a Kácov,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.
Řidič skončil v nemocnici s poraněním hlavy. „Pacient byl při vědomí. Převezli jsme ho do kolínské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.
Na místo nehody vyjeli také hasiči ze Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic a z Kutné Hory. „Unikající látku se hasičům podařilo zachytit pomocí sorbentu. Spolupracujeme se zástupci ochrany životního prostředí,“ popsala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
Kaly, které cisterna převážela, podle policie nepředstavují riziko pro životní prostředí. Příčinu nehody objasní až další vyšetřování.
Podle serveru dopravních informací potrvá omezení provozu asi do 13:00 hodin.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz