VIDEO: Lidé v houfech přebíhají magistrálu. Přechod postaví za pár let

Pokud jste jeli po magistrále kolem Národního muzea, pravděpodobně se vám stalo, že vám těsně před kapotou přeběhli chodci. Ti totiž vždy čekají, až jedněm padne červená a druzí se ještě nestihnou rozjet. Někdy to ale vypočítají špatně a řidiči musí brzdit, aby do nich nenarazili.

Přitom z Vinohradské ulice se dá k Národnímu muzeu dostat jednoduše. Stačí přejít Vinohradskou po přechodu a poté podejít magistrálu podchodem. Cesta zabere jen něco přes minutu, často tedy méně, než kolik času stráví lidé čekáním, než budou moci riskantně přeběhnout magistrálu.

Nebezpečí by vyřešil přechod, který by vedl mezi Vinohradskou a pláckem mezi starou a novou budovou Národního muzea. Tedy v místech, kde lidé přebíhají nejčastěji.

„Do stávající situace přechod bohužel nelze vložit bez zásadní přestavby semaforů, proto vznikne v rámci koordinované úpravy této křižovatky. Kdysi zde sice přechod byl, ale nyní ho nelze obnovit bez stavebních úprav, protože se změnily normy,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Kdy se tedy přechodu dočkáme? „Chystá se rekonstrukce tramvajové tratě s přípravou napojení úseku mezi budovami Národního muzea v koordinaci s rekonstrukcí semaforů v této křižovatce. S těmito stavbami se koordinuje i rekonstrukce povrchů Vinohradské,“ dodal Hofman.

Podle posledních informací mají koleje z Vinohradské na Václavák začít pokládat v roce 2022. Nejpozději v tu dobu by se tam tedy měl objevit i přechod.

„Uvědomujeme si, že tam chybí,“ dodal mluvčí Hofman.

Někteří o podchodu nevědí

Zatímco někteří si cestu přebíháním magistrály vyloženě zkracují, jiní nevědí, že mají možnost jít podchodem. Hlavně tedy cizinci. „Nechápu, kudy bych to mohl projít. Kde je podchod?“ ptal se nás zmatený turista, když jsme ho zastavili poté, co přeběhl magistrálu, a ukázali mu, že mohl jít bezpečně jinudy.

„Ach tak, podchod, už ho vidím! Jelikož jsme v centru, bylo by pro lidi lepší, kdyby tu udělali přechod,“ dodal.

Viděli jste někdy chodce, který u Národního muzea přebíhal magistrálu? celkem hlasů: 116

Je zjevné, že řada lidí je zmatená a o podchodu vůbec neví. Natočili jsme například dvě asijské turistky, které se snažily dostat přes magistrálu celkem šest minut. Nakonec se procházely jízdním pruhem a vběhly přímo pod jedoucí auta.

Než přechod vznikne, pomohly by snad alespoň značky, které by lidi do podchodu nasměrovaly.