ČD budou provozovat dopravu v Praze dalších deset let, slibují vlaky s wi-fi

České dráhy (ČD) tak navazují na obdobnou dohodu se Středočeským krajem ze srpna letošního roku.

„Vyjednávání trvalo téměř dva roky a věřím, že se nám nakonec podařilo vyjednat dobré podmínky,“ tvrdí Petr Tomčík, ředitel městské společnosti ROPID, která v Praze organizuje dopravu.

Magistrát za služby jen pro příští rok zaplatí 1,01 miliardy korun, Středočeský kraj, který má síť železnice výrazně větší, dá zhruba dvojnásobek. Zásadním bodem smlouvy má být postupná modernizace a obnova vozového parku v hodnotě kolem 1,5 miliardy korun.

V první řadě slíbily ČD obnovu interiérů 71 souprav CityElefant, které zajišťují většinu spojů na elektrifikovaných tratích na území Prahy a ve středních Čechách.

Konkrétně mají být dodatečně vybaveny wi-fi připojením k internetu a zásuvkami na nabíjení například mobilních telefonů nebo notebooků, po čemž dlouhodobě volala řada cestujících.



ČD se dále zavázaly, že nechají u těchto vlaků také přečalounit sedadla a tam, kde zůstaly gravitační toalety, budou vyměněny za vakuové.

V neposlední řadě mají být soupravy doplněny navigačním systémem GPS, který umožní dopravci, ale i čekajícím cestujícím sledovat přesné polohy každého spoje. Lidé tak získají rychlé informace o případném zpoždění.



Obdobná obnova v příštích letech čeká i 49 souprav Regionova. „Kromě toho chystáme nákup zcela nových motorových jednotek s kapacitou zhruba 120 míst pro linku Praha–Kladno,“ slibuje ředitel odboru regionální dopravy ČD Jiří Ješeta a dodává, že už v lednu příštího roku společnost určí ve výběrovém řízení výrobce, který bude vlaky od roku 2022 postupně dodávat do provozu.

V rámci desetileté smlouvy tak dráhy plánují pro Prahu a střední Čechy investovat do renovace vlaků zhruba 645 milionů korun a do nákupu nových zhruba 850 milionů až jednu miliardu.

Sankce až 15 milionů korun

Součástí dohody jsou také vyšší standardy kvality, jako například služby ve vlacích a na nádražích nebo vybavení zvyšující komfort. Za jejich nedodržení čeká dopravce vysoká pokuta.

„Výše sankcí je nastavena až na 15 milionů korun. Počítáme s přísnějšími kontrolami,“ odpověděl na dotaz MF DNES ředitel Tomčík.

Smlouva Prahy s Českými drahami Upravuje zajištění regionální vlakové přepravy v Praze od ledna 2020. Dohoda je uzavřena na deset let.



V rámci objednávky najezdí vlaky ročně 5,14 milionu kilometrů.



Hlavní město zaplatí za služby na příští rok 1,01 miliardy korun.



České dráhy počítají s využitím celkem 2 211 regionálních vlaků pro oblast Prahy a středních Čech.



Denně půjde v průměru o 1 769 spojů.



Součástí dohody je i závazek dopravce modernizovat 71 souprav CityElefant a 49 jednotek Regionova za 645 milionů korun.



Pro trať Praha–Kladno budou navíc dodány nové motorové vlaky v hodnotě 850 milionů až jedné miliardy korun.



V příštích letech však bude moci magistrát znovu vysoutěžit až 25 procent vlakových linek ve prospěch dalších dopravců.



Navíc pražský magistrát bude mít při postupném otevírání trhu ještě možnost v průběhu platnosti smlouvy znovu vypsat soutěž až na 25 procent ze všech spojů ve prospěch dalších železničních dopravců. To však zatím není příliš aktuální.

Co se týká jízdního řádu, v rámci železnice na území Prahy k žádným zásadním změnám začátkem příštího roku nedojde, neboť kapacita kolejí je už nyní takřka na své hranici a další posilování spojů za současné situace není možné. Nově ale začaly jezdit vlaky častěji na tratích Praha – Mladá Boleslav/Mělník a Praha – Kladno– Rakovník.

Nyní už je alespoň v přípravě budování několika velkých železničních staveb. A jejich dokončení právě umožní přepravit vlakem po městě mnohem více cestujících.

S tím souvisí i plán na navýšení vlakových zastávek, kterých dosud na území metropole slouží dvaačtyřicet. „V současnosti už postupuje modernizace trati mezi Vršovicemi a Hostivaří. Tam by do dvou let měly vzniknout nové zastávky Eden a Zahradní Město,“ jmenuje předseda zastupitelského výboru pro dopravu Pavel Richter (Spojené síly pro Prahu/TOP 09).

V rámci obnovy trati do Lysé nad Labem má příští rok začít vznikat také zastávka Rajská zahrada s pohodlným přestupem na metro B.

Kromě toho Praha nedávno zadala prostřednictvím městských částí Praha 10 a Praha 14 projektovou přípravu na další čtyři zastávky na východním okraji Prahy. Konkrétně to je Depo Hostivař u stanice metra, Jahodnice, Jiráskova čtvrť a Hostavice.

V neposlední řadě by se mohla dočkat nové vlakové zastávky také Praha 8, neboť jde o jedinou větší městskou část, která dosud na svém území žádnou zastávku nemá.

Nyní se zdá jako nejreálnější, že vlaky zastaví v oblasti U Kříže v Libni. Naopak možnost, že v dohledné době budou zastavovat v Karlíně pod vrchem Vítkov, příliš reálná není. A v rámci budování nové dráhy do Kladna s odbočkou na letiště nejpozději do deseti let postupně vzniknou i nové zastávky Výstaviště, Liboc, Dlouhá míle a Letiště Václava Havla.