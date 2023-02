Radní schválili obnovu terminálu Černý Most, zatím lidé dostali lavičky a tabule

„Terminál Černý Most je bohužel od svého otevření v roce 1998 v takovém neutěšeném stavu a v podstatě nikdy pořádně nefungoval,“ říká dosluhující náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Místo je to přitom skutečně klíčové, zejména pro příměstskou dopravu. Stanicí každý den projíždí velké množství dálkových autobusů, ze kterých cestující přesedají na metro, stejně jako řidiči vozidel, kteří parkují na velkém P+R parkovišti v Chlumecké ulici. Celkem tak terminál využije každý den průměrně 50 tisíc cestujících.

Studie počítá s tím, že celý objekt bude pouze jednopodlažní, tedy že se dosavadní prostor autobusových zastávek zasype, díky čemuž bude možné odstranit lávky, které jsou ve špatném stavu.

Ze střechy hlavní budovy se má stát pobytová terasa se zelení a nové přístřešky dostane také samotné autobusové nástupiště. V jeho blízkosti vznikne nové zázemí pro cestující s obchody a dalšími provozy.

Kopne se až za deset let

Výraznou proměnou má podle návrhu projít také prostranství, které spojuje terminál se sídlištěm. „Nejenže se revitalizací zpřehlední a zkultivuje prostor pro cestující, ale nově bude provázán s přilehlou čtvrtí, kde žije okolo patnácti tisíc Pražanů, a ti tak získají i nové náměstíčko,“ říká Scheinherr.

Koncepční studie nové podoby terminálu Černý Most, kterou zpracovala kancelář re:architekti.

Kromě pasažérů bude nový terminál mnohem praktičtější i pro řidiče autobusů. Ti už nebudou nadále muset celý terminál objíždět a najíždět tak nadbytečné stovky kilometrů. „Autobusy nově projedou terminálem rychleji a plynuleji,“ dodává Scheinherr.

Na nový terminál si ale Pražané budou muset ještě dlouhou dobu počkat. Podle odhadů dosluhujícího vedení města by se mohlo začít stavět zhruba do deseti let.

„V minulém volebním období se řešilo zejména vyjasnění majetkoprávních vztahů, zjednodušeně řečeno, která konstrukce patří komu. To už je dnes jasné a nám to nyní umožnilo provést některé dílčí opravy,“ popisuje činnost z předchozích let dosluhující a pravděpodobně i budoucí náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (STAN).

Právě pro úpravy některých částí terminálu městu poslouží nová studie, která zajistí, že žádná investiční akce nebude během následující dekády v rozporu s celkovým návrhem budoucí revitalizace.

Konečně zmizely rampouchy

Některé dílčí opravy už Technická správa komunikací (TSK) dokončila začátkem letošního roku.

„Upravili jsme nástupiště a další mostní konstrukce tak, aby se celý prostor stal důstojným a hlavně bezpečným vstupem do Prahy. Důležité bylo zejména provést úpravy odvodnění, protože právě zatékání do konstrukcí bylo nejzávažnějším problémem všech mostních objektů. Bylo třeba vybudovat nové betonové odvodňovací žlaby se svody, které přebytečnou vodu odvádí do kanalizačního systému,“ vysvětluje Josef Richtr, náměstek generálního ředitele TSK.

Dodává také, že díky těmto úpravám se podařilo odstranit pověstný problém s rampouchy, které ohrožovaly cestující. Mimo to TSK natřelo protikorozním nátěrem sloupy a zábradlí, celý prostor vyčistilo a doplnilo o nové lavičky nebo odpadkové koše.

Autobusový terminál a stanice metra Černý Most (19. dubna 2019)

ROPID na zastávky umístil dvanáct nových elektronických informačních tabulí, které zobrazují aktuální odjezdy nejbližších spojů z jednotlivých nástupišť, a to včetně případných zpoždění. Ty doplňují ještě dva velkoplošné informační panely, které zobrazují jak městské, tak i regionální autobusové linky Pražské integrované dopravy.

V letošním roce je zároveň ještě v plánu zde instalovat nové navigační prvky, a to v rámci projektu Čitelná Praha neboli jednotného informačního a navigačního systému. Nové značení už má třeba stanice metra Palmovka.

„Terminál je v rámci svých možností už kultivovaný. Do budoucna tento stav ale udržitelný není, a to i vzhledem k tomu, že přilehlé lávky jsou ve velmi špatném technickém stavu a budou muset být v horizontu deseti až patnácti let zbourány, “ uzavírá Scheinherr.