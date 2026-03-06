Prostor o výměře 59 metrů čtverečních v pilíři mostu na Dvořákově nábřeží bude nově pronajatý firmě, která tu otevře kavárnu zaměřenou na prodej řemeslné zmrzliny, ovocných dezertů a lehkého občerstvení. Součástí má být také předzahrádka.
Nový nájemce firma Gelato Bohemia, který vyšel vítězně z nabídky devatenácti uchazečů, za prostory zaplatí 72 tisíc korun měsíčně.
Původnímu nájemci dalo město loni v červnu výpověď. Nebylo spokojeno s jeho sortimentem ani výší nájemného. Bývalá kavárna navíc měla podle města cenovou politiku dlouhodobě nastavenou s ohledem na to, že šlo o jediný gastropodnik v lokalitě a frekventované nástupní místo pro výletní lodě na Vltavě zároveň.
„Prostor pod mostem má na víc než být jen pastí pro turisty, kterých je v této části náplavky kvůli turistickým lodím hodně. Věřím, že nová kavárna prostor oživí a že bude generovat slušný příjem pro město i bez přemrštěných cen pro zákazníky,“ řekl pražský radní Adam Zábranský.
Městská společnost TCP, která tento prostor pronajímá, u zájemců posuzovala kromě výše nájemného také podnikatelský záměr včetně plánovaných cen produktů.
„Naším cílem je, aby provoz v této exponované lokalitě odpovídal kvalitě veřejného prostoru a byl přiměřený jak Pražanům, tak návštěvníkům města,“ dodala místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.
Zmrzlina z vína či dezerty s motivem okolí
Nový nájemce vyrábí zmrzlinu víc než 25 let podle vlastních receptur. V nabídce by se mohla objevit oceňovaná zmrzlina z vína, dále zmrzliny s příchutěmi pro děti, včetně ovocných a sorbetů.
Součástí nabídky budou rovněž tematické zákusky inspirované architekturou a ikonickými motivy Prahy 1. Dezerty mají výtvarně odkazovat na dominanty v okolí Čechova mostu, například na Metronom, panorama Hradčan či další charakteristické prvky této části města, a propojit tak gastronomii s jedinečným geniem loci místa.
Čechův most byl postaven v letech 1906 až 1908 podle návrhu architekta Jana Kouly. Most dlouhý 169 metrů spojuje Staré Město a Holešovice. Má tři oblouky příhradové konstrukce na dvou pilířích a bohatou výzdobu, kterou tvoří bronzové plastiky či reliéfy. Most je od roku 1958 památkově chráněný.