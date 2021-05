Auto s pěti lidmi narazilo u Českého Brodu do stromu, řidič na místě zemřel

„K havárii osobního auta došlo po půl jedné odpoledne u obce Bylany u Českého Brodu. Ve vozidle cestovalo pět lidí, bohužel řidič přes veškerou snahu záchranářů zemřel,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Michaela Richterová.

Záchranáři o jeho život bojovali desítky minut, bohužel neúspěšně. Policie u něj nařídila soudní pitvu.

Čtyři spolujezdci, včetně jednoho nezletilého, byli zraněni a záchranáři je převezli do nemocnic. Dva z nich museli hasiči vyprostit z automobilu.

„Jednoho muže jsme transportovali do Fakultní nemocnice Vinohrady na ARO s těžkým poraněním hlavy. Nezletilou osobu jsme převezli do motolské nemocnice. Ženu se středně těžkým poraněním jsme vezli do kolínské nemocnice na chirurgii. Další žena měla mnohočetná poranění a letecky byla transportována do střešovické nemocnice,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí záchranné služby Petra Homolová.



Policisté odklánění dopravu, silnice je obousměrně uzavřena. „Nevíme, na jak dlouho, je to kvůli přistání vrtulníku i kvůli vyšetřování,“ dodala Richterová.